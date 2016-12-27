Чемпионшип. «Лидс» разгромил «Престон», «Фулхэм» переиграл «Ипсвич» и другие результаты

В рамках 23-го тура Чемпионшипа «Ньюкасл» на своем поле с минимальным счетом уступил «Шеффилд Уэнсдей», «Астон Вилла» добилась победы над «Бертоном», «Лидс» крупно переиграл «Престон», который доигрывал матч в меньшинстве.

«Фулхэм» одолел «Ипсвич» благодаря голу экс-футболисту «Краснодара» Рагнара Сигурдссона.

Англия. Чемпионшип. 23-й тур

Ньюкасл – Шеффилд Уэнсдей – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Ловенс, 53.

Астон Вилла – Бертон Альбион – 2:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Бакуна, 15; 1:1 – Уорд, 31; 2:1 – МакКормак, 78.

Хаддерсфилд Таун – Ноттингем Форест – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Перейра, 26; 1:1 – Палмер, 53; 2:1 – Мансьенн, 59 (в свои ворота).

Удаления: нет – Мансьенн, 89.

Престон – Лидс – 1:4 (1:3)

Голы: 0:1 – Руф, 17; 0:2 – Сако, 23; 1:2 – Вермийл, 27; 1:3 – Дукара, 31; 1:4 – Эрнандес, 88.

Удаления: Бэкфорд, 69 – нет.

Рединг – Норвич – 3:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Керморган, 37; 1:1 – Оливейра, 61; 2:1 – МакКлири, 67 (с пенальти); 3:1 – Хэрриот, 90.

Вулверхэмптон – Бристоль – 3:2 (1:2)

Голы: 1:0 – Эдвардс, 3; 1:1 – Абрахам, 38; 1:2 – Флинт, 44; 2:2 – Кошта, 57; 3:2 – Кавалейру, 84 (с пенальти).

Барнсли – Блэкберн – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Уиннелл, 15; 2:0 – Уоткинс, 90.

Удаления: нет – Ленихэн, 86.

Ротерхэм – Уиган – 3:2 (3:0)

Голы: 1:0 – Белаид, 8; 2:0 – Уорд, 32; 3:0 – Берн, 45 (в свои ворота); 3:1 – Вилдсхут, 51; 3:2 – Гомес, 79.

Ипсвич – Фулхэм – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Мартин, 37; 0:2 – Сигурдссон, 78.

Брентфорд – Кардифф – 2:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Уиттингем, 24; 1:1 – Кайкай, 83; 1:2 – Зохоре, 89; 2:2 – Кайкай, 90.

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