Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Чемпионшип. «Лидс» разгромил «Престон», «Фулхэм» переиграл «Ипсвич» и другие результаты

Чемпионшип. «Лидс» разгромил «Престон», «Фулхэм» переиграл «Ипсвич» и другие результаты

27 декабря 2016, 01:08

В рамках 23-го тура Чемпионшипа «Ньюкасл» на своем поле с минимальным счетом уступил «Шеффилд Уэнсдей», «Астон Вилла» добилась победы над «Бертоном», «Лидс» крупно переиграл «Престон», который доигрывал матч в меньшинстве.

«Фулхэм» одолел «Ипсвич» благодаря голу экс-футболисту «Краснодара» Рагнара Сигурдссона.

Англия. Чемпионшип. 23-й тур

Ньюкасл – Шеффилд Уэнсдей – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Ловенс, 53.

Астон Вилла – Бертон Альбион – 2:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Бакуна, 15; 1:1 – Уорд, 31; 2:1 – МакКормак, 78.

Хаддерсфилд Таун – Ноттингем Форест – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Перейра, 26; 1:1 – Палмер, 53; 2:1 – Мансьенн, 59 (в свои ворота).

Удаления: нет – Мансьенн, 89.

Престон – Лидс – 1:4 (1:3)

Голы: 0:1 – Руф, 17; 0:2 – Сако, 23; 1:2 – Вермийл, 27; 1:3 – Дукара, 31; 1:4 – Эрнандес, 88.

Удаления: Бэкфорд, 69 – нет.

Рединг – Норвич – 3:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Керморган, 37; 1:1 – Оливейра, 61; 2:1 – МакКлири, 67 (с пенальти); 3:1 – Хэрриот, 90.

Вулверхэмптон – Бристоль – 3:2 (1:2)

Голы: 1:0 – Эдвардс, 3; 1:1 – Абрахам, 38; 1:2 – Флинт, 44; 2:2 – Кошта, 57; 3:2 – Кавалейру, 84 (с пенальти).

Барнсли – Блэкберн – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Уиннелл, 15; 2:0 – Уоткинс, 90.

Удаления: нет – Ленихэн, 86.

Ротерхэм – Уиган – 3:2 (3:0)

Голы: 1:0 – Белаид, 8; 2:0 – Уорд, 32; 3:0 – Берн, 45 (в свои ворота); 3:1 – Вилдсхут, 51; 3:2 – Гомес, 79.

Ипсвич – Фулхэм – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Мартин, 37; 0:2 – Сигурдссон, 78.

Брентфорд – Кардифф – 2:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Уиттингем, 24; 1:1 – Кайкай, 83; 1:2 – Зохоре, 89; 2:2 – Кайкай, 90.

Календарь Чемпионшипа

Турнирная таблица Чемпионшипа

Источник: Бомбардир.ру
Ньюкасл Астон Вилла Шеффилд Уэнсдэй Бертон Альбион Хаддерсфилд Таун Ноттингем Форест Престон Лидс Рединг Норвич Сити Вулверхэмптон Бристоль Сити Барнсли Блэкберн Ротерхэм Уиган Атлетик Ипсвич Таун Фулхэм Брентфорд Кардифф Сигурдссон Рагнар
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Ультиматум «Галатасарая» по Батракову, новый имидж Роналду, дебютный гол Сперцяна и другие новости
02:00
Сперцян высказался о дебютном голе за «Аль-Ахли»
01:45
«Барселона» выбирает между тремя защитниками
01:30
Гендиректор ЦСКА Бабаев прокомментировал слухи об уходе Кругового в «Спартак»
01:17
1
ФотоХоланд получил четыре сертификата Книги рекордов Гиннесса
00:58
В «Динамо» думают о натурализации самого дорогого легионера
00:21
Только один футболист выиграл больше трофеев за карьеру, чем Маркиньос
Вчера, 23:59
«Галатасарай» поставил ультиматум «Локомотиву» по Батракову
Вчера, 23:42
Нагучев спрогнозировал нового чемпиона России
Вчера, 23:31
1
Шварц честно ответил, отговаривали ли его от возвращения в Россию
Вчера, 23:21
Все новости
Все новости
Глушаков объяснил, почему Дзюбе в Медиалиге будет тяжелее, чем в РПЛ
00:45
Реакция «Краснодара» на дебютный гол Сперцяна за «Аль-Ахли»
00:34
В «Динамо» думают о натурализации самого дорогого легионера
00:21
Только один футболист выиграл больше трофеев за карьеру, чем Маркиньос
Вчера, 23:59
«Галатасарай» поставил ультиматум «Локомотиву» по Батракову
Вчера, 23:42
Нагучев спрогнозировал нового чемпиона России
Вчера, 23:31
1
Шварц честно ответил, отговаривали ли его от возвращения в Россию
Вчера, 23:21
РПЛ отреагировала на дебютный гол Сперцяна за «Аль-Ахли»
Вчера, 23:14
Определились все пары 3-го раунда Пути регионов Кубка России
Вчера, 22:58
«Ювентус» отказался от аренды будущего конкурента Сафонова
Вчера, 22:45
Генич опасается за «Ростов»: «Их будет переигрывать каждая команда»
Вчера, 22:36
Мостовой – о победе «ПСЖ» с Сафоновым в Суперкубке УЕФА: «Ничего особенного»
Вчера, 22:24
Зенитовец Андраде ответил на претензию Талалаева
Вчера, 22:10
1
Фабрицио Романо анонсировал трансфер лучшего игрока финала ЧМ-2026
Вчера, 21:56
Сперцян забил в дебютном матче за «Аль-Ахли»
Вчера, 21:44
1
Мамаев объяснил, почему Даку вытеснит Угальде из состава «Спартака»
Вчера, 21:37
Киевское «Динамо» вышвырнули из еврокубков
Вчера, 21:27
19
ФотоМостовой лайкнул пост о своем уходе из «Зенита» в другой клуб РПЛ
Вчера, 21:15
2
Фото41-летний Роналду кардинально сменил имидж после свадьбы
Вчера, 21:00
ФотоИгрока сборной России сравнивают с Фредди Меркьюри
Вчера, 20:50
2
«Какое-то говно»: Губерниев – о Забарном, обрезавшем Сафонова на общем фото «ПСЖ»
Вчера, 20:40
6
Только один футболист пропустит 4-й тур РПЛ из-за дисквалификации
Вчера, 20:30
«Црвена Звезда» выбрала тренера на замену Станковичу
Вчера, 20:20
Мостовой встал на защиту Семака: «Это футбольный человек»
Вчера, 20:00
1
Нагучев: «Коммент. Шоу» стало заложником одного человека»
Вчера, 19:50
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+