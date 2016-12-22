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    Лига 1. «ПСЖ» забил пять мячей в ворота «Лорьяна», «Ницца» не смогла обыграть «Бордо»

    В рамках 19-го тура Лиги 1 «ПСЖ» дома крупно обыграл «Лорьян», «Монако» победил «Кан» благодаря голу Радамеля Фалькао, «Лион» переиграл «Анжер».

    Лидер чемпионата «Ницца» разошлась миром с «Бордо», а «Марсель» на последних минутах вырвал победу у «Бастии».

    Франция. Лига 1. 19-й тур

    ПСЖ – Лорьян – 5:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Менье, 25; 2:0 – Туре, 44 (автогол); 3:0 – Силва, 50; 4:0 – Кавани, 63 (с пенальти); 5:0 – Моура, 70.

    Монако – Кан – 2:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Фалькао, 47 (с пенальти); 2:0 – Бакайоко, 76; 2:1 – Базиль, 90.

    Лион – Анжер – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Лаказетт, 9; 2:0 – Фекир, 84.

    Бастия – Марсель – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Гомис, 8; 1:1 – Джику, 83; 1:2 – Жийе, 90.

    Метц – Генгам – 2:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Нгетт, 12; 1:1 – До, 49; 1:2 – Бриан, 74; 2:2 – Диалло, 90.

    Нант – Монпелье – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Лима, 12 (с пенальти).

    Сент-Этьен – Нанси – 0:0

    Дижон – Тулуза – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Таварес, 49 (с пенальти); 2:0 – Лис-Мелу, 52.

    Бордо – Ницца – 0:0

    Лилль – Ренн – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Нтеп, 22; 1:1 – Эдер, 89.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.12.2016 01:00
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 22 декабря 2016, 07:49

      интересный тур получился.......были бы боллары многое сыграло))

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