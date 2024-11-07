Кавазашвили: «ПСЖ» испортил Сафонова как классного вратаря»

Анзор Кавазашвили раскритиковал «ПСЖ» за дефицит игровой практики у Матвея Сафонова.

«Парижский клуб пригласил Матвея, посадил в запас и испортил как классного вратаря. Не понимаю, зачем Сафонов пошел в «ПСЖ», где есть голкипер сборной Италии.

Сейчас мы переживаем за россиянина, который получает определенные деньги, но не понимает, что если в один прекрасный день тренер выпустит в основном составе, а он пропустит важный гол, то клуб сразу же отдаст его в аренду.

А когда по рукам футболиста передают, то в одну команду, то в другую, это страшное дело», – сказал Кавазашвили.

Летом Сафонов перешел в «ПСЖ» из «Краснодара» за 20 млн евро.

Российский вратарь пропустил 2 гола в 4 матчах.

Его конкурент – Джанлуиджи Доннарумма – пропустил 11 голов в 10 матчах.

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