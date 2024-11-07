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    • Кавазашвили: «ПСЖ» испортил Сафонова как классного вратаря»

    Кавазашвили: «ПСЖ» испортил Сафонова как классного вратаря»

    Анзор Кавазашвили раскритиковал «ПСЖ» за дефицит игровой практики у Матвея Сафонова.

    «Парижский клуб пригласил Матвея, посадил в запас и испортил как классного вратаря. Не понимаю, зачем Сафонов пошел в «ПСЖ», где есть голкипер сборной Италии.

    Сейчас мы переживаем за россиянина, который получает определенные деньги, но не понимает, что если в один прекрасный день тренер выпустит в основном составе, а он пропустит важный гол, то клуб сразу же отдаст его в аренду.

    А когда по рукам футболиста передают, то в одну команду, то в другую, это страшное дело», – сказал Кавазашвили.

    • Летом Сафонов перешел в «ПСЖ» из «Краснодара» за 20 млн евро.
    • Российский вратарь пропустил 2 гола в 4 матчах.
    • Его конкурент – Джанлуиджи Доннарумма – пропустил 11 голов в 10 матчах.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «РБ Спорт»

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    07.11.2024 21:09
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    Комментарии (5)
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    1731005190
    Хоть один правду сказал о профессиональной смерти этой личности.
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    n876
    1731005648
    посадил в запас и испортил как классного вратаря. ....передают, то в одну команду, то в другую, это страшное дело===== По ходу этот старик пока не определился , что страшнее---в запасе или в арендах.
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    DeStar
    1731008238
    ну есть в этом доля правды, так как явно что сафонов шел не с мыслью - Да легко стану номером 1 и заменю донаруму. но он решил перейтии в другой чемп, переехать в новое место, получить тупо больше денег ,вроде как плюсов хватает. Но вратарю очень тяжело быть вторым, тут на 10 минут выпускать не будут на поле.. а шансов у него будет мало, сидеть и ждать травмы донарумы
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    FWSPM
    1731013562
    Зачем перешел ну как минимум из за в три раза большей зарплаты. Ему еще алименты платить
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    raritet
    1731014809
    Если человек сам себя не мспортит, то никакая ПСЖ не испортит. И вообще , футбол - этот не про испортит , а про Большие, Большие деньги. А они, как гласит пословица, не одного человека испортили.
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