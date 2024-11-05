Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Энрике – о выборе вратаря «ПСЖ» на матч с «Атлетико»: «Выпью хорошего капучино и решу»

    Энрике – о выборе вратаря «ПСЖ» на матч с «Атлетико»: «Выпью хорошего капучино и решу»

    Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о выборе вратаря на матч 4-го тура Лиги чемпионов против «Атлетико». Один из вариантов – Матвей Сафонов.

    «Вратарь? Завтра вы это узнаете. После хорошего капучино я решу, какой вратарь будет играть, но важно, чтобы все трое были готовы», – сказал Энрике.

    • У Сафонова в этой ЛЧ 1 матч – против «Жироны» (1:0).
    • В минувшем туре Лиги 1 «ПСЖ» с Сафоновым победил «Ланс» (1:0).
    • Это дебютный сезон Матвея в «ПСЖ».

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

    Новости по теме
    Лига 1. «ПСЖ» без Сафонова победил «Анжер» (4:2)
    Кавазашвили: «ПСЖ» испортил Сафонова как классного вратаря» 5
    «ПСЖ» с Сафоновым выиграл 1 матч в ЛЧ, а с Доннаруммой потерпел 2 поражения и сыграл вничью 2
    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.11.2024 17:32
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Таврида
    1730820283
    «Вратарь? Завтра вы это узнаете. После хороший vodka я решу, какой вратарь будет играть, но важно, чтобы все один были готовы», – сказал Энрике.
    Ответить
    ...уефан
    1730820634
    ...такие вещи, только под самогон решаются. Подумай над этим)...
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 