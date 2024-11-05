Энрике – о выборе вратаря «ПСЖ» на матч с «Атлетико»: «Выпью хорошего капучино и решу»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о выборе вратаря на матч 4-го тура Лиги чемпионов против «Атлетико». Один из вариантов – Матвей Сафонов.

«Вратарь? Завтра вы это узнаете. После хорошего капучино я решу, какой вратарь будет играть, но важно, чтобы все трое были готовы», – сказал Энрике.

У Сафонова в этой ЛЧ 1 матч – против «Жироны» (1:0).

В минувшем туре Лиги 1 «ПСЖ» с Сафоновым победил «Ланс» (1:0).

Это дебютный сезон Матвея в «ПСЖ».

Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов