Семак отреагировал на новость о скором возвращении Кузяева в «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о возможном возвращении Далера Кузяева.
Сообщалось, что полузащитник «Гавра» может вернуться в петербургский клуб предстоящей зимой.
– Сергей Богданович, в интернете пошли слухи о возвращении Кузяева. Можете ли вы подтвердить что-то? Или это только слухи какие-то? Потому что у него контракт до 2025 года.
– Слухи, абсолютно! Тут невозможно что-либо комментировать. Это слухи. Вы слышали, что сказало наше руководство.
Что касается Далера, он играет, его все устраивает. Дай Бог, чтобы он играл как можно больше и как можно лучше, мы за него переживаем, следим за ним. Никаких новостей кроме слухов я не слышал.
- 31-летний Кузяев имеет контракт до лета.
- Игрок стоит 8 миллионов евро.
- В сезоне Лиги 1 Далер провел в стартовом составе 30 процентов матчей.
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