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    • Семак отреагировал на новость о скором возвращении Кузяева в «Зенит»

    Семак отреагировал на новость о скором возвращении Кузяева в «Зенит»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о возможном возвращении Далера Кузяева.

    Сообщалось, что полузащитник «Гавра» может вернуться в петербургский клуб предстоящей зимой.

    – Сергей Богданович, в интернете пошли слухи о возвращении Кузяева. Можете ли вы подтвердить что-то? Или это только слухи какие-то? Потому что у него контракт до 2025 года.

    – Слухи, абсолютно! Тут невозможно что-либо комментировать. Это слухи. Вы слышали, что сказало наше руководство.

    Что касается Далера, он играет, его все устраивает. Дай Бог, чтобы он играл как можно больше и как можно лучше, мы за него переживаем, следим за ним. Никаких новостей кроме слухов я не слышал.

    • 31-летний Кузяев имеет контракт до лета.
    • Игрок стоит 8 миллионов евро.
    • В сезоне Лиги 1 Далер провел в стартовом составе 30 процентов матчей.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: сайт «Зенита»

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    07.11.2024 00:24
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    Комментарии (2)
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    Aндрей-кадулин-google
    1730975095
    Кузяев в зенит,вендел в ЦСКА журналюгам писать нечего что ли
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    Башка-Кэй-yandex
    1730983294
    Ладно с кузяеевым,то что набирают наши команды второсортных игроков, будем говорит из Африки,таких у нас своих полно.Мне кажется РПЛ здесь не работает,какие то критерии должны быть.Вчера только игра Рубин с ЦСКА,что там творят, пенальти даже не умеют бить,и таких полно,как понять, профессионалы,я тоже играл,такие ворота не забить,слов нет у меня
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