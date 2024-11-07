Семак отреагировал на новость о скором возвращении Кузяева в «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о возможном возвращении Далера Кузяева.

Сообщалось, что полузащитник «Гавра» может вернуться в петербургский клуб предстоящей зимой.

– Сергей Богданович, в интернете пошли слухи о возвращении Кузяева. Можете ли вы подтвердить что-то? Или это только слухи какие-то? Потому что у него контракт до 2025 года.

– Слухи, абсолютно! Тут невозможно что-либо комментировать. Это слухи. Вы слышали, что сказало наше руководство.

Что касается Далера, он играет, его все устраивает. Дай Бог, чтобы он играл как можно больше и как можно лучше, мы за него переживаем, следим за ним. Никаких новостей кроме слухов я не слышал.

31-летний Кузяев имеет контракт до лета.

Игрок стоит 8 миллионов евро.

В сезоне Лиги 1 Далер провел в стартовом составе 30 процентов матчей.

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