Заместитель главного редактора L'Equipe высказался о перспективах Сафонова

Заместитель главного редактора L'Equipe Жан-Филип Леклер прокомментировал игру российского голкипера Матвея Сафонова за «ПСЖ» на данный момент.

«Вероятность, что Сафонов станет первым номером «ПСЖ» существует. Казалось, что позиция вратаря была единственной, которая не вызывала сомнений в оборонительной линии Луиса Энрике. Но мы увидели, что это не так. Общее мнение во Франции относительно Сафонова на данный момент скорее разочаровывающее, особенно из-за его игры ногами. Мы все еще ждем от него эталонного матча», – сказал Леклер.