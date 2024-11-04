Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Заместитель главного редактора L'Equipe высказался о перспективах Сафонова

    Заместитель главного редактора L'Equipe высказался о перспективах Сафонова

    Заместитель главного редактора L'Equipe Жан-Филип Леклер прокомментировал игру российского голкипера Матвея Сафонова за «ПСЖ» на данный момент.

    «Вероятность, что Сафонов станет первым номером «ПСЖ» существует. Казалось, что позиция вратаря была единственной, которая не вызывала сомнений в оборонительной линии Луиса Энрике. Но мы увидели, что это не так. Общее мнение во Франции относительно Сафонова на данный момент скорее разочаровывающее, особенно из-за его игры ногами. Мы все еще ждем от него эталонного матча», – сказал Леклер.

    • 25-летний Сафонов в текущем сезоне сыграл 4 матча в составе «ПСЖ», пропустил 2 мяча, провел 2 встречи на ноль.
    • Парижский клуб приобрел его у «Краснодара» за 20 миллионов евро.

    Новости по теме
    Лига 1. «ПСЖ» без Сафонова победил «Анжер» (4:2)
    Кавазашвили: «ПСЖ» испортил Сафонова как классного вратаря» 5
    «ПСЖ» с Сафоновым выиграл 1 матч в ЛЧ, а с Доннаруммой потерпел 2 поражения и сыграл вничью 2
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.11.2024 08:05
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Интерес
    1730702213
    Увидели то,чего восторженные поклонники этого вратаря не видели всё время его пребывания в РПЛ.
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 