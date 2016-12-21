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Главный судья:
Микаэль Лесаж

Бордо - Ницца

21.12.2016, Среда, 22:50 мск Бордо, стадион Шабан Дельма Трансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 1 Франция. Лига 1, 19 тур Бордо - Ницца
Обзор матча
Франция. Кубок лиги (2016/2017)
1/8 финала
14 декабря, среда 20:45 Бордо 3:2 Ницца
Франция. Лига 1 (2015/2016)
27 тур
19 февраля, пятница 22:30 Бордо 0:0 Ницца
7 тур
23 сентября, среда 20:00 Ницца 6:1 Бордо
Франция. Лига 1 (2014/2015)
21 тур
16 января, пятница 22:30 Бордо 1:2 Ницца
3 тур
23 августа, суббота 22:00 Ницца 1:3 Бордо
Франция. Лига 1 (2013/2014)
30 тур
22 марта, суббота 23:00 Бордо 1:1 Ницца
12 тур
3 ноября, воскресенье 17:00 Ницца 1:2 Бордо
Франция. Лига 1 (2012/2013)
22 тур
27 января, воскресенье 20:00 Ницца 0:1 Бордо
4 тур
2 сентября, воскресенье 16:00 Бордо 1:1 Ницца
Франция. Лига 1 (2011/2012)
26 тур
3 марта, суббота 23:59 Бордо 1:2 Ницца
10 тур
15 октября, суббота 23:00 Ницца 3:0 Бордо
Франция. Лига 1 (2010/2011)
21 тур
30 января, воскресенье 19:00 Бордо 2:0 Ницца
5 тур
12 сентября, воскресенье 19:00 Ницца 2:1 Бордо
Франция. Лига 1 (2009/2010)
36 тур
5 мая, среда 21:00 Ницца 1:1 Бордо
3 тур
23 августа, воскресенье 19:00 Бордо 4:0 Ницца
Франция. Лига 1 (2008/2009)
28 тур
14 марта, суббота 23:00 Бордо 2:1 Ницца
10 тур
25 октября, суббота 21:00 Ницца 2:2 Бордо
Франция. Лига 1 (2007/2008)
35 тур
26 апреля, суббота 22:00 Бордо 0:0 Ницца
17 тур
9 декабря, воскресенье 20:00 Ницца 1:1 Бордо
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Монако 38 30 5 3 107:31 +76 95
2. ПСЖ 38 27 6 5 83:27 +56 87
3. Ницца 38 22 12 4 63:36 +27 78
4. Лион 37 20 4 13 77:48 +29 64
5. Марсель 38 17 11 10 57:41 +16 62
6. Бордо 38 15 14 9 53:43 +10 59
7. Нант 38 14 9 15 40:54 -14 51
8. Сент-Этьен 38 12 14 12 41:42 -1 50
9. Ренн 38 12 14 12 36:42 -6 50
10. Генгам 38 14 8 16 46:53 -7 50
11. Лилль 38 13 7 18 40:47 -7 46
12. Анжер 38 13 7 18 40:49 -9 46
13. Тулуза 38 10 14 14 37:41 -4 44
14. Метц 38 11 10 17 39:72 -33 43
15. Монпелье 38 10 9 19 48:66 -18 39
16. Дижон 38 8 13 17 46:58 -12 37
17. Кан 38 10 7 21 36:65 -29 37
18. Лорьян 38 10 6 22 44:70 -26 36
19. Нанси 38 9 8 21 29:52 -23 35
20. Бастия 37 8 10 19 29:54 -25 34
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    Рейтинг: +740

    krg-kz 23 декабря 2016, 07:08

    Балотелли ну же? Забивай

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