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    Ерохин обсуждал с Кузяевым возвращение в «Зенит»

    Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин ответил на вопросы о возможном возвращении Далера Кузяева.

    Сообщалось, что полузащитник «Гавра» может вернуться в петербургский клуб предстоящей зимой.

    – Ты был бы рад возвращению Кузяева в «Зенит»?

    – С Далером у нас чисто по-человечески отличные отношения. Я всегда рад с ним увидеться внутри команды или вне.

    Конечно, такой сильный футболист в составе никогда не помешает. Здесь уже ему принимать решение, где он видит дальнейшее развитие карьеры – за границей или в России.

    – Ты с ним не общался по этому поводу?

    – Косвенно общались, вскользь. В таких вопросах только ему решать. Со своей стороны могу лишь поддержать любое его решение.

    – А он как настроен? У него сейчас не лучший период в «Гавре».

    – Карьера футболиста состоит из разных полос. Когда-то ты играешь больше, когда-то меньше.

    У Далера достаточно характера, чтобы работать. Он очень большой профессионал. Будет шанс – докажет и снова заиграет в составе. И будет приносить пользу.

    • 31-летний Кузяев имеет контракт до лета.
    • Игрок стоит 8 миллионов евро.
    • В сезоне Лиги 1 Далер провел в стартовом составе 30 процентов матчей.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.11.2024 10:40
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    Комментарии (2)
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    fakeid
    1730966133
    лучше бы кузяеву ехать в атланту к миранчуку. и тепло, и деньги, и против месси с кусаресом играть, чемпионат лайтовый, он там точно вошёл бы в число самых сильных игроков. ну и о будущем подумать, конец карьеры уже не за горами.
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    acor94
    1730970335
    Спасибо, не надо. Если он не проходит в состав самой слабой команды Франции, то тут нам тоже не нужен, тем более за деньги (уходил бесплатно). У нас Динамо любит собирать старьё, вот там вполне может пригодится, или в Спартак, у которых проблема с центром поля.
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