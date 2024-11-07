Ерохин обсуждал с Кузяевым возвращение в «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин ответил на вопросы о возможном возвращении Далера Кузяева.

Сообщалось, что полузащитник «Гавра» может вернуться в петербургский клуб предстоящей зимой.

– Ты был бы рад возвращению Кузяева в «Зенит»?

– С Далером у нас чисто по-человечески отличные отношения. Я всегда рад с ним увидеться внутри команды или вне.

Конечно, такой сильный футболист в составе никогда не помешает. Здесь уже ему принимать решение, где он видит дальнейшее развитие карьеры – за границей или в России.

– Ты с ним не общался по этому поводу?

– Косвенно общались, вскользь. В таких вопросах только ему решать. Со своей стороны могу лишь поддержать любое его решение.

– А он как настроен? У него сейчас не лучший период в «Гавре».

– Карьера футболиста состоит из разных полос. Когда-то ты играешь больше, когда-то меньше.

У Далера достаточно характера, чтобы работать. Он очень большой профессионал. Будет шанс – докажет и снова заиграет в составе. И будет приносить пользу.

31-летний Кузяев имеет контракт до лета.

Игрок стоит 8 миллионов евро.

В сезоне Лиги 1 Далер провел в стартовом составе 30 процентов матчей.

Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов