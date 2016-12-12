Стали известны даты матчей 1/8 финала Лиги чемпионов

Стали известны даты проведения матчей 1/8 финала Лиги чемпионов, жеребьевка которой состоялась сегодня в Ньоне. Первые встречи пройдут 14-15 и 21-22 февраля, ответные – 7-8 и 14-15 марта.
14 февраля
«Бенфика» (Португалия) – «Боруссия» Д (Германия)
«ПСЖ» (Франция) – «Барселона» (Испания)
15 февраля
«Реал» (Испания) – «Наполи» (Италия)
«Бавария» (Германия) – «Арсенал» (Англия)
21 февраля
«Манчестер Сити» (Англия) – «Монако» (Франция)
«Байер» (Германия) – «Атлетико» (Испания)
22 февраля
«Порту» (Португалия) – «Ювентус» (Италия)
«Севилья» (Испания) – «Лестер» (Англия)
7 марта
«Наполи» (Италия) – «Реал» (Испания)
«Арсенал» (Англия) – «Бавария» (Германия)
8 марта
«Боруссия» Д (Германия) – «Бенфика» (Португалия)
«Барселона» (Испания) – «ПСЖ» (Франция)
14 марта
«Ювентус» (Италия) – «Порту» (Португалия)
«Лестер» (Англия) – «Севилья» (Испания)
15 марта
«Монако» (Франция) – «Манчестер Сити» (Англия)
«Атлетико» (Испания) – «Байер» (Германия)