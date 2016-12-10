Лига 1. «Тулуза» обыграла «Лорьян» благодаря хет-трику Тойвонена и другие результаты

В рамках 17-го тура Лиги 1 «Тулуза» оказалась сильнее «Лорьяна». Форвард хозяев Ола Тойвонен оформил хет-трик. В составе гостей голом отметился экс-спартаковец Маджид Уорис.
В других матчах «Лилль» с минимальным счетом переиграл «Монпелье», а «Метц» в гостях уступил «Бастии».
Стоит отметить, что матч «Нанта» и «Кана» перенесен из-за сильного тумана.
Франция. Лига 1. 17-й тур
Голы: 1:0 – Тойвонен, 8; 2:0 – Тойвонен, 20; 2:1 – Муканджо, 27; 3:1 – Тойвонен; 3:2 – Уорис, 89.
Голы: 1:0 – де Превилль, 5; 2:0 – Санкаре, 38; 2:1 – Мунье, 82.
Голы: 1:0 – Диа, 29; 2:0 – Пуе, 63.
Голы: 1:0 – Данич, 23; 2:0 – Сен-Максимен, 75.
Источник: Бомбардир.ру