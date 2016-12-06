Ролан Гусев считает уход Слуцкого серьезной потерей для ЦСКА

Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев высказал мнение об уходе с поста главного тренера армейцев Леонида Слуцкого. По мнению Гусева, это серьезная потеря для красно-синих. Напомним, сегодня стало известно, что Слуцкий покинет должность рулевого после матча с «Тоттенхэма».

«Хотелось бы поблагодарить и пожелать удачи Слуцкому, будем теперь болеть за ЦСКА с другим тренером. Уход Слуцкого – это серьезная потеря для армейцев, он хорошо знал команду, игроков и подход к ним. Гончаренко является перспективным тренером. Но одно дело работать с БАТЭ, «Кубанью», «Уфой», другое дело – быть во главе ЦСКА. Он делал крепкие команды из середняков, но его будущее в ЦСКА зависит от трофеев. Будут титулы – все будут аплодировать. Не будет – придет Гусев», – заявил экс-футболист.