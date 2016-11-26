Семин: «Казалось бы, забили гол в концовке и все практически решили с «Уралом»

Не везет Локо на Уралмаше. То в кубке Радкевич на 116 минуте забьет, то вот так... А Фидлер красава. С Уралом и в первом дивизионе, и во втором вроде побывал. Наш парень, сразу видно, екатеринбуржец!
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился впечатлениями от матча 15-го тура РФПЛ против «Урала» (1:1). По мнению специалиста, его подопечным тяжело даются забитые мячи.
«Локомотиву» тяжело даются голы. Казалось бы, забили в концовке матча и все практически решено… Не блокировали Фидлера, должны были поплотнее сыграть. По крайней мере, не дать пробить. Удар у него удачный получился, конечно. Вот и все», – сказал Семин в эфире телеканала «Наш футбол».