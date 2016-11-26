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    Семин: «Казалось бы, забили гол в концовке и все практически решили с «Уралом»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился впечатлениями от матча 15-го тура РФПЛ против «Урала» (1:1). По мнению специалиста, его подопечным тяжело даются забитые мячи.

    «Локомотиву» тяжело даются голы. Казалось бы, забили в концовке матча и все практически решено… Не блокировали Фидлера, должны были поплотнее сыграть. По крайней мере, не дать пробить. Удар у него удачный получился, конечно. Вот и все», – сказал Семин в эфире телеканала «Наш футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.11.2016 19:28
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1163

      Karpathian 26 ноября 2016, 22:19

      Не везет Локо на Уралмаше. То в кубке Радкевич на 116 минуте забьет, то вот так... А Фидлер красава. С Уралом и в первом дивизионе, и во втором вроде побывал. Наш парень, сразу видно, екатеринбуржец!

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      Рейтинг: +6123

      subbotaspartak 26 ноября 2016, 20:57

      Паровоз уже в депо погнал,
      А Урал сорвал стоп-кран.

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