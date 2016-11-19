АПЛ. Дубль Туре принес «Манчестер Сити» победу над «Кристал Пэлас», «Саутгемптон» и «Ливерпуль» голов не забили

В матче 12-го тура АПЛ «Манчестер Сити» в гостях добился победы над «Кристал Пэлас» со счетом 2:1. Дубль в составе «горожан» оформил Яя Туре, для которого данная игра в рамках чемпионата Англии стала первой в сезоне.

В других встречах игрового дня «Суонси» не сумел обыграть «Эвертон», «Ливерпуль» и «Саутгемптон» разошлись миром, «Борнмут» оказался сильнее «Сток Сити», «Сандерленд» одержал крупную победу над «Халл Сити», «Лестер» в гостях уступил «Уотфорду».

Чемпионат Англии. АПЛ. 12-й тур

Кристал Пэлас – Манчестер Сити – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Туре, 39; 1:1 – Уикхэм, 66; 1:2 – Туре, 83.

Эвертон – Суонси – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Сигурдссон, 41 (с пенальти); 1:1 – Коулмен, 89.

Саутгемптон – Ливерпуль – 0:0

Сток Сити – Борнмут – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Аке, 26.

Сандерленд – Халл Сити – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Дефо, 39; 2:0 – Аничебе, 62; 3:0 – Аничебе, 84.

Удаление: Джилободжи, 89 – нет.

Уотфорд – Лестер – 2:1 (2:1)

Голы: 1:0 – Капу, 1; 2:0 – Перейра, 12; 2:1 – Марез, 15 (с пенальти).

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