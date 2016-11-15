Россия примет Румынию в пятом матче под руководством Черчесова

Сегодня в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» состоится контрольный поединок сборных России и Румынии. Для Станислава Черчесова этот матч станет пятым на посту главного тренера национальной команды. В четырех предыдущих играх россияне добыли одну победу, один раз сыграли вничью и дважды потерпели поражение, причем последнее – от не самой сильной сборной Катара (1:2). Смогут ли футболисты сборной реабилитироваться при родных болельщиках? Увидим.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант – «Бомбардир» будет вести текстовый онлайн матча Россия – Румыния. Начало в 19:00 по московскому времени. Не пропустите!