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  • Россия примет Румынию в пятом матче под руководством Черчесова

Россия примет Румынию в пятом матче под руководством Черчесова

15 ноября 2016, 18:19
28

Сегодня в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» состоится контрольный поединок сборных России и Румынии. Для Станислава Черчесова этот матч станет пятым на посту главного тренера национальной команды. В четырех предыдущих играх россияне добыли одну победу, один раз сыграли вничью и дважды потерпели поражение, причем последнее – от не самой сильной сборной Катара (1:2). Смогут ли футболисты сборной реабилитироваться при родных болельщиках? Увидим.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант – «Бомбардир» будет вести текстовый онлайн матча Россия – Румыния. Начало в 19:00 по московскому времени. Не пропустите!

Источник: Бомбардир.ру
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Румыния
Комментарии (28)
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artem 81
1479188456
0-3
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super.zenitchik
1479189775
Если выйдут зенитчики, то победят. Если паникеры-сбардаковцы, то смотри игру с Катаром и АЕКом.
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Nark0z
1479192084
Этой сборной уже не помочь...нужно просто застрелить...
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Юрий Крутько
1479192748
Дай-то бог,сегодня качественной и страстной игры сборной России!Пора переломить ситуацию в положительную динамику!Ребятам настроя и удачи!
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dimsok
1479195347
0:4?
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Опять не угадал
1479196356
да наберите пацанов по 18 лет, те хоть бегать будут
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marslond
1479198306
Пора уже побеждать, тем более дома играем.
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ufos73
1479225356
Смотреть не буду, по текстовой трансляции послежу, смотреть там просто не на что
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афоня72
1479225790
на Румын поставил, коэффициент больно хорош.
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Serjoga
1479228283
Сейчас смотрю матч и как ПРОТИВНО слушать комментаторов! "У нас НЕЗАМЕНИМЫЕ АКИНФЕЕВ (пропускающий с 30-ти метров между рук и, накосячивший в Бразилии и во Франции) и Березуцкий ("отпетый косяк", последний раз доказал с Коста-Рикой, еще и "расписался"-гол в свои ворота) без них никак"! Это что за ПИАР? Сейчас Березуцкого нет, Но Акинфеев "бабочку" пустит! И будет 0:1! В стартовом составе забивать-то некому!
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