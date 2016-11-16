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Судьи
Главный судья:
Алексей Кульбаков (Гомель)
Материалы

Россия - Румыния

15.11.2016, Вторник, 19:00 мск Грозный, стадион Ахмат-Арена Трансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 1, Первый канал Товарищеские матчи. Сборные Россия - Румыния
Обзор матча
Товарищеские матчи 2008
Сборные,
26 марта, среда 21:30 Румыния 3:0 Россия
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    Рейтинг: +130

    Бульба 19 ноября 2016, 18:14

    Реальное место в рейтинге ФИФА 59,так и есть

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    Рейтинг: +65

    lavruxa1980 16 ноября 2016, 12:17

    Отскочили :)

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    Рейтинг: +473

    Файдаэн 15 ноября 2016, 22:57

    Я так чувствую, капитанствовать на ЧМ у нас будет Сэм.

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    Рейтинг: +1686

    _Kesh_Suntar_ 15 ноября 2016, 20:58

    Просто украли Схему Уэльса и тактику!

    -2
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    Рейтинг: +69

    tima0898 15 ноября 2016, 20:42

    Кутепов молодец. Вот кого на Евро надо быдо ставить в оборону.

    5
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    Рейтинг: +1655

    PassCSKA 15 ноября 2016, 20:39

    Кокоша ё..ная! Уберите его уже на йух из сборной!

    18
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    Рейтинг: +62

    omnikolaev 15 ноября 2016, 19:35

    как же бесит эта из матча в матч жиреющая рожа, показательно размахивающая золотыми часами, в Англии, например или в Италии это расценивается как неуважение

    2
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    Рейтинг: +19

    Lucky man777 15 ноября 2016, 19:09

    поставил на тб2,5 может хоть накалотят

    0
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    Рейтинг: +319

    Beim > Lucky man777 15 ноября 2016, 20:28

    Не румыны 3 мяча скорее всего не забьют

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    Рейтинг: +19

    Lucky man777 > Beim 15 ноября 2016, 21:27

    а жаль что не забили,наши то один мяч купили всё таки)

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    Рейтинг: +699

    тётя ASYA 15 ноября 2016, 19:05

    опять кокоша !!! сколько блядь можно эти дрова использовать!!!!!!!

    12
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    Рейтинг: +2467

    Аид666 15 ноября 2016, 19:00

    как ни пародаксально последние 3 игры первый канал в прямой трансляции в Красноярске не показывает, после 23.00 в записи... может и к лучшему, смотреть-то в этом политпроекте не на что

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