Россия - Румыния

Реальное место в рейтинге ФИФА 59,так и есть
|Сборные,
|26 марта, среда
|21:30
|Румыния
|3:0
|Россия
Реальное место в рейтинге ФИФА 59,так и есть
Отскочили :)
Я так чувствую, капитанствовать на ЧМ у нас будет Сэм.
Просто украли Схему Уэльса и тактику!
Кутепов молодец. Вот кого на Евро надо быдо ставить в оборону.
как же бесит эта из матча в матч жиреющая рожа, показательно размахивающая золотыми часами, в Англии, например или в Италии это расценивается как неуважение
поставил на тб2,5 может хоть накалотят
Не румыны 3 мяча скорее всего не забьют