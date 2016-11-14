Черчесов: «После матча с Катаром сделали определенные выводы»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов перед товарищеским поединком с Румынией рассказал, что после проигранного контрольного матча с Катаром (1:2) были сделаны определенные выводы. Специалист также подчеркнул: болельщики правильно делают, что расстраиваются отсутствию побед у национальной команды.

«Сложно сказать, как и о чем кто полемизировал. Абстрактные понятия сложно обсуждать. Никаких экспериментов у нас нет. 10 футболистов основы отсутствовали по той или иной причине. Нет одних, которые помогли пользу принести, есть другие, которым дается шанс.

Это сборная России, надо расстраиваться, мы хотим всегда выигрывать. Мы разобрали матч с Катаром. У меня были вопросы по игровой дисциплине и в обороне, и в атаке. Определенные выводы сделаны. Будут изменения и в составе. У Ерохина была температура 39, но сегодня она упала. Он попробует, но, вот видите, есть возможное изменение. Конечно, нам надо определяться с составом, но есть нюансы, которые надо учитывать», – сказал Черчесов.