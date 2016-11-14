Караваев ждет вызова в сборную России

Защитник «Спарты» Вячеслав Караваев рассчитывает получить вызов в сборную России под руководством Станислава Черчесова. При этом 21-летний футболист готов набраться терпения, показывая достойную игру на клубном уровне.

«Тренерский штаб сборной во главе с Черчесовым не связывался со мной о возможном вызове в сборную, но мне очень хочется играть за команду и защищать честь своей страны. Остается только достойно играть и ждать вызова. Хочется сыграть на домашнем чемпионате мира.

Я пока видел всего одну игру сборной – против Коста-Рики. Еще сложно оценивать, к тому же я пока сам молодой игрок, чтобы делать выводы об уровне сборной. Единственное, я понимаю, что сейчас – переходный этап: пришел новый тренер, строится новая команда, поэтому не стоит ждать сразу глобальных результатов. Все будет постепенно», – считает Караваев.

Напомним, что воспитанник ЦСКА Караваев выступает за сборную России различных возрастов с 2010 года.