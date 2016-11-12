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  • Щербаченко: «Дайте Черчесову время! Он все делает правильно»

Щербаченко: «Дайте Черчесову время! Он все делает правильно»

12 ноября 2016, 08:19
9

Российский специалист Федор Щербаченко выразил слова поддержки в адрес главного тренера сборной России Станислава Черчесова, который подвергся критике после поражения национальной команды от Катара (1:2).

«Любой нормальный тренер, перед которым стоит задача построить новую команду, будет действовать точно так же, как Станислав Черчесов. Во-первых, это приглашение новых игроков, работа с ними на недельном сборе в национальной команде. А так как нужно выполнить очень большой объем работы, футболисты не могут подойти к контрольному матчу в оптимальном состоянии. Это нормальный процесс. Нужно изучить все возможности кандидатов.

Для чего нужны такие игры, как с Катаром? В них есть польза – можно посмотреть потенциальных сборников. Считаю, Черчесов уже имеет 4 – 5 человек для национальной команды на чемпионате мира 2018 года. Это безапелляционно.

Не согласен с теми, кто считает, что Катар – это уровень нашего футбола. Мы посадили зерно и тут же сами стали его выкапывать. Дайте время Черчесову! Он все делает правильно. Приглашает игроков, смотрит, выбирает. Например, вызов Кирилла Панченко из ФНЛ – хороший стимул для других потенциальных сборников. Все мои коллеги, с которыми я общаюсь, придерживаются практически такого же мнения.

Самое плохое сейчас – дергать его, нервировать. Не дай бог, он начнет ошибаться. Надо создать для него комфортную атмосферу. Болельщики, конечно, хотят видеть скоростной, зрелищный футбол в исполнении сборной. Но сегодня это невозможно по объективным причинам. Сначала необходимо определить круг кандидатов и задать им вектор», – сказал Щербаченко.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Катар Черчесов Станислав Щербаченко Федор
Комментарии (9)
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за ЦСКА с 1980г
1478928696
всё правильно сказал..
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sprint5
1478929617
время еще есть
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vladimir-7
1478931941
А кто не даёт? Пусть работает, но критиковать мы будем.
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marslond
1478939860
Времени мало остаётся, а эксперименты с составом не заканчиваются. Но мы верим.
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1478941163
Вратарь в первую очередь должен научить команду правильному расположению и взаимодействию в обороне и, разумеется, чистому отбору мяча в штрафной. Пусть пока хотя бы через автобус играют, но чтобы мы видели перспективу не пропустить, раз уж даже с точки забивать не научились. А пока вместо постепенного планового просмотра игроков мы наблюдаем какую-то чехарду - то Вася, то Невася при практически неизменном Гоше. Зачем трижды "просматривать" Акинфеева, если он и без того №1? Для чего малорасторопный уже Березуцкий, если тот еще на два года постареть успеет? А Черчесов ставит его трижды подряд (чтобы в конце концов него отказаться?). А что бы сразу не начать с этого, времени-то кот наплакал? Все четыре игры не провел ни один защитник! Какой на фиг каркас, где он? Турция: В. Березуцкий, Кудряшов (Нойштедтер), Новосельцев, Жирков Гана: В. Березуцкий, Петров (Кудряшов), Семёнов, Шишкин Коста-Рика: В. Березуцкий, Петров, Кутепов, Смольников Катар: Кутепов, Кудряшов, Васин ... (Шишкин). Ну, разумеется, все правильно! А мы тут сплошняком все до единого тупые. Только переживаем понапрасну...
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Garrincha58
1478965931
игроков нет что он может сделать да и сам как тренер не очень силен только, гонору осетинского и все
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prtcs
1478973177
Доверили человеку сборную, который, прямо надо сказать, слабоват. У парня нет хорошего образования, а как сказали ниже, только гонор. Ему кижал в зубы и танцевать лезгинку, а здесь, сума можно сойти ни в один клуб не брали, а сборую сказали "потянет".
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