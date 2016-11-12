Щербаченко: «Дайте Черчесову время! Он все делает правильно»

Российский специалист Федор Щербаченко выразил слова поддержки в адрес главного тренера сборной России Станислава Черчесова, который подвергся критике после поражения национальной команды от Катара (1:2).

«Любой нормальный тренер, перед которым стоит задача построить новую команду, будет действовать точно так же, как Станислав Черчесов. Во-первых, это приглашение новых игроков, работа с ними на недельном сборе в национальной команде. А так как нужно выполнить очень большой объем работы, футболисты не могут подойти к контрольному матчу в оптимальном состоянии. Это нормальный процесс. Нужно изучить все возможности кандидатов.

Для чего нужны такие игры, как с Катаром? В них есть польза – можно посмотреть потенциальных сборников. Считаю, Черчесов уже имеет 4 – 5 человек для национальной команды на чемпионате мира 2018 года. Это безапелляционно.

Не согласен с теми, кто считает, что Катар – это уровень нашего футбола. Мы посадили зерно и тут же сами стали его выкапывать. Дайте время Черчесову! Он все делает правильно. Приглашает игроков, смотрит, выбирает. Например, вызов Кирилла Панченко из ФНЛ – хороший стимул для других потенциальных сборников. Все мои коллеги, с которыми я общаюсь, придерживаются практически такого же мнения.

Самое плохое сейчас – дергать его, нервировать. Не дай бог, он начнет ошибаться. Надо создать для него комфортную атмосферу. Болельщики, конечно, хотят видеть скоростной, зрелищный футбол в исполнении сборной. Но сегодня это невозможно по объективным причинам. Сначала необходимо определить круг кандидатов и задать им вектор», – сказал Щербаченко.