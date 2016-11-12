Отбор на ЧМ-2018. Польша разгромила Румынию, Дания оказалась сильнее Казахстана

В матче четвертого тура отбора на ЧМ-2018 сборная Польши трижды поразила ворота команды Румынии, оставив свои в неприкосновенности. Два гола забил Роберт Левандовски, один мяч на счету Камиля Грошицки.

В другой встрече группы Дания с крупным счетом обыграла Казахстан.

ЧМ-2018. Отборочный турнир. Европа. Групповой этап. Группа E. 4-й тур

Румыния – Польша – 0:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Грошицки, 11; 0:2 – Левандовски, 83; 0:3 – Левандовски, 90.

Дания – Казахстан – 4:1 (2:1)

Голы: 1:0 – Корнелиус, 15; 1:1 – Суюмбаев, 17; 2:1 – Эриксен, 36 (с пенальти); 3:1 – Анкерсен, 78; 4:1 – Эриксен, 90.

Календарь отбора на ЧМ-2018 (Европа)

Турнирные таблицы отбора на ЧМ-2018 (Европа)