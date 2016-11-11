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Созин считает, что такую сборную России никогда не полюбят

11 ноября 2016, 12:07
5

Член комитета по этике РФС Андрей Созин высказал свое мнение о поражении в товарищеском матче сборной России от Катара (1:2).

«Очень внимательно читал и слушал программу, которую заявлял Станислав Черчесов на период до 2018 года: «не будет проходных матчей!», «это будут бои!». Это были правильные слова, относящиеся не только к спорту, но и к жизни. И вот Черчесов поменял состав, взял большое количество игроков из другой обоймы, молодых, не совсем молодых, но других. И что мы видим? Менталитет всех наших футболистов абсолютно на одном уровне – они не могут играть от ножа. Ну какой еще нужно давать шанс молодым футболистам, таким как Кутепов, Кудряшов, чтобы попасть на чемпионат мира? Они не горят, нет движения, зато потом идут комментарии: «Ой, мы так плохо играли, не знаем, что с нами произошло!», «Мы будем играть лучше!». Ребят, вам пять матчей до домашнего чемпионата мира осталось! Вы когда играть-то будете?! В каких матчах?! Можно простить все – поражение, результат, но не бездушие!

Черчесов везде заявляет: «Давайте любить сборную, помогать ей!» Так давайте, но они могут нам хоть что-то показать? Жажду борьбы, страсть?! Такую сборную никогда не полюбят! Понимаю, что Станислав Саламович психолог, но он не должен настраивать игрока на матч за сборную! Не бери его тогда, поставь крест, устрой публичную порку! Это и для других будет примером! Мы хотим любить и помогать нашей сборной, а они? Извиняются после матчей, что не так настроились? Нет, сборная Катара – не наш уровень, просто поколение сегодняшних футболистов играет именно на таком уровне. Но делать это можно по-разному!

Пример – в матче с Коста-Рикой Александр Самедов идет в борьбу, забивает гол, получает травму и играет дальше. В матче с Катаром счет 2:1, идет подача, мяч летит – Кокорин убирает голову, вратарь снимает верх. Да там с мясом нужно было забивать, вместе с вратарем заносить! Вот она разница! Если такие моменты будут в игре, тогда сборную любить будут все, болеть стоя. А когда идет подача и он убирает голову – ну, не попал. Пенальти – ну, не забил. Ну как это можно любить?!» – сказал Созин.

Источник: Чемпионат.ком
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Товарищеские матчи Россия Катар Самедов Александр Кудряшов Федор Кокорин Александр Кутепов Илья Черчесов Станислав
Комментарии (5)
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1478858640
Эмоционально, но абсолютно верно по существу вопроса. Мы к этому чемпионату еще года 3-4 назад должны были начать готовить команду, а по сути занимались и занимаемся чем угодно, только не подготовкой. Нет ни костяка, ни мысли, ни взаимопонимания, ни вообще какой-либо перспективы не то, что на 18-й, но и на 22-й год.
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yorgenbarenz
1478859721
Правильно сказал.
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zra78
1478860490
Полюбят! И ругать и пинать всё полюбят
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Nerlinger
1478864723
После игр этой сборной начинаешь разочаровываться в футболе
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alp
1478894861
сборная миллионеров, которым насрать на результаты.... они обеспечены на всю жизнь. зачем переламываться? суки мрази и счастливые ублюдки
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