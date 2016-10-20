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  • Фомин: «Вместе с Кокориным и Смольниковым дрались со скинхедами»

Фомин: «Вместе с Кокориным и Смольниковым дрались со скинхедами»

20 октября 2016, 12:05
14

Полузащитник «Уфы» Семен Фомин в интервью Александру Плеханову вспомнил свое время пребывания в футбольной академии «Локомотива».

«Тогда появилось очень много друзей, которые и сейчас играют на высоком уровне. Моего года был Горбатенко, который сейчас в Туле играет. Если чуть постарше, то Смольников, Берхамов. Из вратарей с Будаковым, Юрченко, Коченковым общался. Из младших ребят – с Кокориным, Гатаговым, Живоглядовым. Иногда встречаемся либо на футбольном поле, либо после игр. Тогда же вместе проводили все свободное время.

Вспомню одну историю, которая нас всех тогда очень сплотила. Мы же ходили в общеобразовательную школу, где учились с обычными детьми. Там были и скинхеды, и другие отвязные парни. Они часто задирались на спортсменов. Иногда приходили к интернату несколько десятков человек. Мы вместе ходили в школу, даже драться с ними приходилось.

Кто побеждал? Конечно, мы. Когда мы были возле стадиона, то вообще ничего не боялись. Там за нас и охрана, и клубный персонал были. Это все-таки наш дом, где все нас знали и помогали, если что», – рассказал Фомин.

Полное интервью с Фоминым можно прочитать здесь.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Уфа Смольников Игорь Кокорин Александр Фомин Семен
Комментарии (14)
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Nail-football
1476958554
Вместе с Кокориным, Смольниковым и охраной))))
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4agaaa
1476958666
Не хочу ни кого задеть, но уж очень хотелось бы посмотреть как Кокорин скинхедов побеждал)))))
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Aztec58
1476959052
Семён Фомин? Не родственник ли Хаима Фомина?
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silay
1476959294
ахахахахха. ясно
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ufos73
1476961274
Коко? Не верю!!!
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Йогурт Мэн
1476962460
заголовок вырван из контекста он же не называл фамилий, с кем именно дрался со скинхедами так что я не думаю, что Кокоша причастен)
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Legioner-05
1476964829
Я тоже дрался и что!?Таких историй можно сотню вспомнить,а тут ребята славянской наружности и со скинами не в ладах,не думаю , что это правда,обычно они не встревают.
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momwig_
1476967144
Он имеет ввиду - вместе со скинхедами били кого-то?..
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ТОЛЬКО ФУТБОЛ
1476974804
СОГЛАСЕН С ЧЕСЛАВАСОМ....НАШИ ДЕДЫ НАВЕРНОЕ В МОГИЛАХ ПЕРЕВОРАЧИВАЮТСЯ....МОГУ ПОНЯТЬ ...НО НЕ ОДОБРИТЬ НАЦИОНАЛИСТОВ...НО СКИНЫ ...ЭТО ЗА ГРАНЬЮ
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zadira56
1476976143
Молодцы парни!
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