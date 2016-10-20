Фомин: «Вместе с Кокориным и Смольниковым дрались со скинхедами»

Полузащитник «Уфы» Семен Фомин в интервью Александру Плеханову вспомнил свое время пребывания в футбольной академии «Локомотива».

«Тогда появилось очень много друзей, которые и сейчас играют на высоком уровне. Моего года был Горбатенко, который сейчас в Туле играет. Если чуть постарше, то Смольников, Берхамов. Из вратарей с Будаковым, Юрченко, Коченковым общался. Из младших ребят – с Кокориным, Гатаговым, Живоглядовым. Иногда встречаемся либо на футбольном поле, либо после игр. Тогда же вместе проводили все свободное время.

Вспомню одну историю, которая нас всех тогда очень сплотила. Мы же ходили в общеобразовательную школу, где учились с обычными детьми. Там были и скинхеды, и другие отвязные парни. Они часто задирались на спортсменов. Иногда приходили к интернату несколько десятков человек. Мы вместе ходили в школу, даже драться с ними приходилось.

Кто побеждал? Конечно, мы. Когда мы были возле стадиона, то вообще ничего не боялись. Там за нас и охрана, и клубный персонал были. Это все-таки наш дом, где все нас знали и помогали, если что», – рассказал Фомин.

Полное интервью с Фоминым можно прочитать здесь.