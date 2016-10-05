Кривцов заменит травмированного Ракицкого в сборной Украине

Защитник сборной Украины Ярослав Ракицкий вынужден будет пропустить отборочные матчи к чемпионату мира-2018, которые намечены на октябрь, сообщает пресс-служба ФФУ. Находясь в расположении сборной он получил травму задней поверхности бедра. Это вынудило футболиста покинуть национальную команду. Известно, что вместо него главный тренер команды Андрей Шевченко вызвал Сергея Кривцова из «Шахтера».

Напомним, что сборная Украины 6 октября сыграет с Турцией на выезде, а 9 октября – с Косово в Польше.