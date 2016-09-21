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    Кубок России. «Краснодар» переиграл «Спартак-Нальчик», «Енисей» оказался сильнее ЦСКА и другие результаты

    В рамках 1/16 Кубка России состоялись несколько матчей. Московское «Динамо» разгромило в своих стенах «Ростов», «Сибирь» в дополнительное время переиграла «Томь», а «Урал» на выезде одолел «Челябинск». «Енисей» принимал дома действующих чемпионов страны ЦСКА. В упорной борьбе красноярцы оказались сильнее. «Краснодар» в Нальчике переиграл местный «Спартак-Нальчик».

    Кубок России. 1/16 финала.

    Спартак-Нальчик (Нальчик) — Краснодар (Краснодар) 0:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Ари, 48. 0:2 – Лаборде, 86.

    Предупреждения: Макоев, 19.

    Енисей (Красноярск) — ЦСКА (Москва) 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Чернов, 43. 1:1 – Миланов, 58. 2:1 – Ломакин, 83.

    Енисей: Опарин, Гультяев, Чернов, Чичерин, Васильев, Ланин, Ломакин (Иванов, 85), Алиев, Фатуллаев, Малоян (Коротаев, 89), Камеш.

    ЦСКА: Чепчугов, Хосонов, А. Березуцкий, Набабкин, Алибеков, Гордюшенко, Натхо, Ионов, Чалов (Жамалетдинов, 75), Миланов, Страндберг.

    Предупреждения: Набабкин, 34.

    Судья: Николай Волошин (Смоленск)

    Динамо (Москва) — Ростов (Ростов-на-Дону) – 4:0 (3:0)

    Голы: 0:1 – Рыков, 6. 0:2 – Гуйе, 18 (в свои ворота). 3:0 – Маркелов ,45. 4:0 – Темников, 90+2.

    Динамо: Нарубин, Морозов, Рыков, Хольмен, Терехов, Катрич (Темников,66), Сапета (к). Зотов (Кузьмин, 57), Маркелов, Панченко, Бечирай (Погребняк, 46)

    Ростов: Медведев, Скопинцев, Христис, Папа Гуйе (к), Кондрюков, Киреев (Сиденко,68), Препелицэ, Саид, Вебер, Байрамян, Ходунов (Шаповалов, 52)

    Предупреждения: Ходунов, 5; Саид, 58; .

    Сибирь (Новосибирск) — Томь (Томск) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Качан, 118.

    Незабитый пенальти: Погребняк, 45

    Предупреждения: Кудряшов, 34; Рухаиа, 49; Тен, 64; Макаренко, 101.

    Челябинск (Челябинск) — Урал (Екатеринбург) – 0:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – Чантурия, 15. 0:2 – Конате, 35. 0:3 – Чантурия, 55 (с пенальти).

    Предупреждения: Быстров, 81.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.09.2016 18:57
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    Комментарии65
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      Рейтинг: +1159

      Karpathian 25 сентября 2016, 10:18

      Урал красавы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +545

      kachan63 22 сентября 2016, 01:23

      Ржунимагу!!! Вчера "кони" издевались над "Спартаком", а щас отписываются теми же отмазками. Противно читать.

      -3
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      ...
      Рейтинг: +2780

      Чикомас > kachan63 22 сентября 2016, 10:27

      Не могут кони отписываться "теми же отмазками". Свиньи, продули, практически основным составом, за исключением травмированных. Кони, не выпустили ни одного игрока основы. Дубль и запасные. А главное, кони, берегут силы, им в Л.Ч. играть. Свиней, даже в кубок Соль больше не берут. Вот так!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +169

      TY13R 21 сентября 2016, 22:10

      Енисей красавцы, хоть набухаются нормально)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +640

      Дон Посей 21 сентября 2016, 21:47

      Это отношение команд РФПЛ к Кубку. Это лишний фронт борьбы... Нужно чемпионство и ЛЕ. Потому выставляется запас для опыта , и для отдыха основы.

      0
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      Рейтинг: +81

      Евгеша 85 21 сентября 2016, 21:42

      Как мне кажется, идёт просто откровенный слив команд Премьер Лиги! Увы!

      3
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      Рейтинг: +57

      mixerson_kb 21 сентября 2016, 21:24

      спартак всё равно остаётся великим клубом!!!!

      -3
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас > mixerson_kb 22 сентября 2016, 10:30

      А все, кто не выигрывает НИЧЕГО уже почти 15 лет, сразу становится "великим" клубом. Плюс 1-18, 22 игры в Л.Ч. без побед и бромонтан. Разумеется "великий"!

      1
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      Рейтинг: +57

      mixerson_kb > Чикомас 22 сентября 2016, 21:48

      ИДИОТ

      0
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      Рейтинг: +162

      КАРАТ 21 сентября 2016, 21:24

      Все сливаются

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 21 сентября 2016, 20:51

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      Игра, так называемого "чемпиона", впечатляет.

      -5
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      Рейтинг: +57

      mixerson_kb > Zeff 21 сентября 2016, 21:23

      вам тоже остается дерьму какому нибудь проиграть!!!!где бы вы были если бы не деньги газпрома! бомжи вы и есть бомжи

      2
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      ...
      Рейтинг: +300

      Zeff > mixerson_kb 21 сентября 2016, 21:55

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Дерьма уже нет, вы же слились. Очень глупо было для этого в полном составе летать в Хабаровск.
      А вообще то мой предыдущий пост был про ЦСКА.
      Спартак и чемпионство, две вещи несовместные.

      -6
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      Рейтинг: +57

      mixerson_kb > Zeff 21 сентября 2016, 22:32

      ЦСКА И ЗЕНИТ ДВЕ САМЫЕ ДЕРЬМОВЫЕ КОМАНДЫ!!!!!

      -1
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      Рейтинг: +86

      Svinka Pepa 21 сентября 2016, 20:18

      Вопрос к товарищу В.Мутко "Для чего, и для кого нужен этот КУБОК , если клубам рфпл он не нужен , кресло не жмет?

      -1
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      Рейтинг: +635

      Legioner-05 21 сентября 2016, 19:54

      Тосно молодцы,последние пару лет хороший скачок сделали

      0
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