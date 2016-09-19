РФПЛ. «Зенит» крупно обыграл «Рубин»

В матче седьмого тура РФПЛ «Зенит» со счетом 4:1 разгромил «Рубин». В составе петербуржцев отличились Доменико Кришито, Роберт Мак, Жулиано и Артем Дзюба, единственный гол казанцев забил Жонатас.

После семи туров «Зенит» находится на третьей строчке таблицы чемпионата, отставая на четыре балла от лидирующего «Спартака». «Рубин» занимает 12-ю позицию.

Чемпионат России. Премьер-лига. 7-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Рубин (Казань) – 4:1 (1:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Кришито, 16 (с пенальти); 2:0 – Мак, 53; 3:0 – Жулиано, 59; 4:0 – Дзюба, 63; 4:1 – Жонатас, 86.

Зенит: М. Кержаков, Жирков (Новосельцев, 69), Кришито, Нету, Смольников, Хави Гарсия, Витсель (Маурисио, 18), Жулиано, Мак (Джорджевич, 62), Кокорин, Дзюба.

Рубин: Рыжиков, Набиуллин, Санчес, Самбрано, Бауэр, Камболов (Оздоев, 46), Сонг, Ткачук, Рочина (Лестьенн, 46), Канунников, Жонатас.

Предупреждения: Дзюба, 57; Смольников, 87 – Самбрано, 57; Лестьенн, 87.

Краснодар – Ростов (Ростов-на-Дону) – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Навас, 10; 1:1 – Налдо, 87; 2:1 – Смолов, 90+3 (с пенальти).

Краснодар: Крицюк , Калешин, Налдо, Гранквист, Енджейчик (Лаборде, 72), Эбуэ (Окриашвили, 60), Каборе, Газинский, Ахмедов, Смолов, Жоаозиньо (Торбинский, 60).

Ростов: Джанаев, Терентьев, Мевля, Навас, Гранат, Кудряшов, Гацкан, Калачев (Полоз, 65), Нобоа, Ерохин (Препилицэ, 89), Думбия (Азмун, 58).

Предупреждения: нет – Нобоа, 37; Полоз, 77.

Крылья Советов (Самара) – ЦСКА (Москва) – 1:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Головин, 8; 1:1 – Ятченко, 44; 1:2 – Игнашевич, 77.

Крылья Советов: Лория, Цаллагов, Таранов, Бато, Надсон (Корниленко, 83), Ятченко, Башкиров, Чочиев (Ткачев, 77), Молло, Паскуато, Мбакогу.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, В. Березуцкий, Игнашевич, Щенников, Дзагоев, Вернблум, Еременко (А. Березуцкий, 90+2), Ионов (Миланов, 61), Головин, Траоре (Страндберг, 60).

Предупреждения: Бато, 48 – Вернблум, 85.

Оренбург – Спартак (Москва) – 1:3 (1:1)

Голы: 0:1 – Промес, 2; 1:1 – Благо, 41 (с пенальти); 1:2 – Промес, 66; 1:3 – Джано, 69.

Оренбург: Абакумов, Полуяхтов, Андреев, Малых, Ойеволе, Афонин, Воробьев (Бамба, 72), Нехайчик, Ефремов (Коронов, 86), Благо, Прудников (Саная, 67).

Спартак: Ребров, Комбаров, Боккетти, Кутепов, Ещенко (Кутин, 87), Зобнин (Зуев, 90), Фернандо, Ромуло, Джано (Попов, 81), Промес, Зе Луиш.

Предупреждения: Андреев, 39; Воробьев, 58; Афонин, 85; Благо, 90 – Ромуло, 39; Зе Луиш, 39; Попов, 89; Комбаров, 90.

Локомотив (Москва) – Уфа – 0:1 (0:0) Текстовый онлайн матча

Гол: 0:1 – Чорлука, 69 (в свои ворота)

Локомотив: Гилерме, Шишкин (Игнатьев, 74), Чорлука, Пейчинович, В. Денисов, Коломейцев, И. Денисов, Самедов, Миранчук, Майкон (Касаев, 62), Шкулетич (Портнягин, 46).

Уфа: Лунев, Сухов. Аликин, Тумасян, Васин, Засеев (Кротов, 74), Стоцкий, Безденежных, Обляков (Марсиньо, 71), Слай, Фатай (Абдулавов, 86).

Предупреждения: нет – Васин, 55; Безденежных, 72; Аликин, 77.

Терек (Грозный) – Амкар (Пермь) – 1:3 (1:1)

Голы: 1:0 – Родолфо, 9; 1:1 – Милькович, 26; 1:2 – Зайцев, 51; 1:3 – Гол, 75 (с пенальти).

Терек: Годзюр, Уциев, Родолфо, Анхель, Мохаммади (Плиев, 66), Пирис, Кузяев (Садаев, 65), Иванов, Митришев (Мбенге, 79), Лебеденко, Балай.

Амкар: Селихов, Зайцев, Идову, Джикия, Занев, Милькович, Гол, Баланович (Костюков, 87), Йовичич (Комолов, 77), Прокофьев (Салугин, 63), Бодул.

Предупреждения: Пирис, 34; Садаев, 74; Родолфо, 90+1 – Гол, 31; Джикия, 49; Костюков, 90+1.

Урал (Екатеринбург) – Анжи (Махачкала) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Обертан, 25.

Урал: Арапов, Динга (Павленко, 86), Кулаков, Фонтанелло, Серченков (Данцев, 78), Лунгу, Чантурия (Конате, 67), Меркулов, Фидлер, Емельянов, Павлюченко.

Анжи: Беленов, Мусалов, Лазич, Менса, Паршивлюк (Тигиев, 89), Гасанов, Ямбере, Маевский, Георгиевский, Бериша (Будковский, 65), Обертан (Иличевич, 75).

Предупреждения: нет – Паршивлюк, 87; Иличевич, 90.

Томь (Томск) – Арсенал (Тула) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Дьяков, 26.

Томь: Солосин, Дьяков, Враньеш, Жиров, Комбаров, Бордачев, Дроппа, Чуперка, Бикфалви (Ковальчук, 61), Пугин, Самодин (Касьян, 84).

Арсенал: Левашов, Горбатюк, Айдов, Тесак (Горбатенко, 66), Вергара, Власов, Шешуков (Аппаев, 85), Рыжков (Берхамов, 46), Стеклов, Мухаметшин, Форбс.

Предупреждения: нет – Айдов, 55; Горбатюк, 56; Берхамов, 69.