Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Алексей Николаев (Москва)
Помощники:
Андрей Глот (Ярославль), Александр Шимарыгин (Сосновый Бор)
Инспектор:
Юрий Чеботарев (Краснодар)
Материалы

Ахмат - Амкар-Пермь

17.09.2016, Суббота, 19:00 мск Грозный, стадион Ахмат-Арена Трансляция: Наш Футбол Россия. Премьер-лига, 7 тур Ахмат - Амкар-Пермь Молодежные команды: 3 - 1
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
28 тур
12 мая, четверг 19:00 Ахмат 2:0 Амкар-Пермь
14 тур
2 ноября, понедельник 17:00 Амкар-Пермь 1:0 Ахмат
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
25 тур
25 апреля, суббота 13:00 Амкар-Пермь 2:1 Ахмат
1 тур
4 августа, понедельник 20:00 Ахмат 4:0 Амкар-Пермь
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
24 тур
5 апреля, суббота 14:00 Амкар-Пермь 0:1 Ахмат
2 тур
20 июля, суббота 21:00 Ахмат 1:1 Амкар-Пермь
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
26 тур
27 апреля, суббота 16:00 Ахмат 2:1 Амкар-Пермь
12 тур
21 октября, воскресенье 13:00 Амкар-Пермь 0:1 Ахмат
Россия. Премьер-лига (2011/2012), группа B
43 тур
6 мая, воскресенье 18:30 Ахмат 3:1 Амкар-Пермь
37 тур
1 апреля, воскресенье 14:00 Амкар-Пермь 2:0 Ахмат
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
28 тур
22 октября, суббота 16:15 Ахмат 1:0 Амкар-Пермь
13 тур
14 июня, вторник 17:45 Амкар-Пермь 1:0 Ахмат
Россия. Премьер-Лига 2010
27 тур
6 ноября, суббота 14:00 Амкар-Пермь 2:0 Ахмат
13 тур
18 июля, воскресенье 18:45 Ахмат 1:0 Амкар-Пермь
Россия. Премьер-лига 2009
22 тур
20 сентября, воскресенье 16:15 Амкар-Пермь 1:0 Ахмат
8 тур
10 мая, воскресенье 14:00 Ахмат 2:2 Амкар-Пермь
Россия. Премьер-лига 2008
24 тур
5 октября, воскресенье 13:00 Амкар-Пермь 0:0 Ахмат
10 тур
11 мая, воскресенье 19:00 Ахмат 0:1 Амкар-Пермь
Россия. Кубок (2007/2008)
1/8 финала
8 августа, среда 17:00 Амкар-Пермь 3:1 Ахмат
Россия. Премьер-лига 2005
25 тур
2 октября, воскресенье 00:00 Амкар-Пермь 0:0 Ахмат
10 тур
28 мая, суббота 00:00 Ахмат 2:2 Амкар-Пермь
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спартак М 30 22 3 5 46:27 +19 69
2. ЦСКА 30 18 8 4 47:15 +32 62
3. Зенит 30 18 7 5 50:19 +31 61
4. Краснодар 30 12 13 5 40:22 +18 49
5. Ахмат 30 14 6 10 38:35 +3 48
6. Ростов 30 13 9 8 36:18 +18 48
7. Уфа 30 12 7 11 22:25 -3 43
8. Локомотив 30 10 12 8 39:27 +12 42
9. Рубин 30 10 8 12 30:34 -4 38
10. Амкар-Пермь 30 8 11 11 25:29 -4 35
11. Урал 30 8 6 16 24:44 -20 30
12. Анжи 30 7 9 14 24:38 -14 30
13. Оренбург 30 7 9 14 25:36 -11 30
14. Арсенал Т 30 7 7 16 18:40 -22 28
15. Крылья Советов 30 6 10 14 31:39 -8 28
16. Томь 30 3 5 22 17:64 -47 14
...
  • ...
    Рейтинг: +987

    Mirak92 18 сентября 2016, 02:43

    браво перьмякам!единицам удавалось победить грозенцев у их стенах!!браво!

    -1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1560

    zarsm 17 сентября 2016, 19:53

    классная трансляция)

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: -145

    Zenit-2010 16 сентября 2016, 03:52

    ничья

    -1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +3

    DanialaP 14 сентября 2016, 17:00

    1:2

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 