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Судьи
Главный судья:
Алексей Матюнин (Москва)
Помощники:
Алексей Стипиди (Краснодар), Арам Петросян (Бронницы)
Инспектор:
Гаряфий Жафяров (Москва)
Материалы

Зенит - Рубин

19.09.2016, Понедельник, 19:30 мск Санкт-Петербург, стадион Петровский Трансляция: Наш Футбол, Матч ТВ Россия. Премьер-лига, 7 тур Зенит - Рубин
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
20 тур
13 марта, воскресенье 19:30 Зенит 4:2 Рубин
6 тур
24 августа, понедельник 19:00 Рубин 1:3 Зенит
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
23 тур
12 апреля, воскресенье 13:30 Зенит 1:1 Рубин
16 тур
3 декабря, среда 17:45 Рубин 0:1 Зенит
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
24 тур
6 апреля, воскресенье 13:30 Зенит 6:2 Рубин
2 тур
21 июля, воскресенье 13:30 Рубин 2:1 Зенит
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
20 тур
10 марта, воскресенье 16:00 Рубин 1:0 Зенит
6 тур
25 августа, суббота 16:00 Зенит 1:2 Рубин
Суперкубок России 2012

14 июля, суббота 16:00 Зенит 0:2 Рубин
Россия. Премьер-лига (2011/2012), группа A
42 тур
2 мая, среда 18:30 Рубин 2:2 Зенит
36 тур
25 марта, воскресенье 16:15 Зенит 1:1 Рубин
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
24 тур
18 сентября, воскресенье 17:00 Рубин 2:3 Зенит
9 тур
15 мая, воскресенье 16:00 Зенит 2:2 Рубин
Россия. Премьер-Лига 2010
29 тур
20 ноября, суббота 14:00 Рубин 2:2 Зенит
15 тур
31 июля, суббота 16:00 Зенит 2:0 Рубин
Россия. Премьер-лига 2009
29 тур
21 ноября, суббота 14:00 Рубин 0:0 Зенит
15 тур
25 июля, суббота 18:45 Зенит 0:0 Рубин
Россия. Премьер-лига 2008
17 тур
10 августа, воскресенье 19:00 Рубин 4:1 Зенит
3 тур
30 марта, воскресенье 18:00 Зенит 1:3 Рубин
Россия. Премьер-лига 2007
24 тур
23 сентября, воскресенье 19:30 Рубин 1:4 Зенит
10 тур
20 мая, воскресенье 14:00 Зенит 2:1 Рубин
Россия. Премьер-лига 2006
24 тур
25 октября, среда 00:00 Рубин 3:0 Зенит
9 тур
14 мая, воскресенье 00:00 Зенит 1:0 Рубин
Россия. Премьер-лига 2005
28 тур
29 октября, суббота 20:00 Зенит 0:1 Рубин
13 тур
26 июня, воскресенье 19:00 Рубин 1:0 Зенит
Россия. Премьер-лига 2004
26 тур
16 октября, суббота 00:00 Рубин 1:1 Зенит
5 тур
7 апреля, среда 00:00 Зенит 4:3 Рубин
Россия. Премьер-лига 2003
26 тур
27 сентября, суббота 00:00 Рубин 1:2 Зенит
5 тур
19 апреля, суббота 00:00 Зенит 1:0 Рубин
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спартак М 30 22 3 5 46:27 +19 69
2. ЦСКА 30 18 8 4 47:15 +32 62
3. Зенит 30 18 7 5 50:19 +31 61
4. Краснодар 30 12 13 5 40:22 +18 49
5. Ахмат 30 14 6 10 38:35 +3 48
6. Ростов 30 13 9 8 36:18 +18 48
7. Уфа 30 12 7 11 22:25 -3 43
8. Локомотив 30 10 12 8 39:27 +12 42
9. Рубин 30 10 8 12 30:34 -4 38
10. Амкар-Пермь 30 8 11 11 25:29 -4 35
11. Урал 30 8 6 16 24:44 -20 30
12. Анжи 30 7 9 14 24:38 -14 30
13. Оренбург 30 7 9 14 25:36 -11 30
14. Арсенал Т 30 7 7 16 18:40 -22 28
15. Крылья Советов 30 6 10 14 31:39 -8 28
16. Томь 30 3 5 22 17:64 -47 14
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    Рейтинг: +184

    Sergei26 20 сентября 2016, 07:01

    Молодцы

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    Рейтинг: +117

    Dj_CBEPXY 19 сентября 2016, 21:16

    Поставил на обе зпбьют и не прогадал)

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    Рейтинг: +1460

    Mariner 19 сентября 2016, 20:55

    Блин, мы недооценивали Дзюбу! Халк всё сделал, Халк всё сделал... Дзюба-то раскрывается. Красава пацан.

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    Рейтинг: +1460

    Mariner > гус 19 сентября 2016, 21:33

    Напы разные бывают. Дзюба таран и для таран он идеален. А в подыгрыше у него партнёры есть. Шава к примеру не был наплм изначально, да и позже. Кстати Халк стал на много полезнее тоже, когда его оттащили.

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    Рейтинг: +12

    Неймар19 > Mariner 20 сентября 2016, 11:43

    я всегда знал что Дзюба крут))

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    Рейтинг: +3

    локоан 19 сентября 2016, 19:27

    Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

    пидарасы все вы

    -7
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    Рейтинг: +9

    M@SiK 19 сентября 2016, 19:24

    3-2

    0
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    Рейтинг: +628

    chempion_cska 19 сентября 2016, 14:09

    Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

    За Зенит, конечно же!

    -4
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    Рейтинг: +244

    Grelas 19 сентября 2016, 11:24

    3-1.

    -2
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    Рейтинг: +184

    Sergei26 19 сентября 2016, 06:46

    Ничья

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    Рейтинг: -145

    Zenit-2010 16 сентября 2016, 03:49

    Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

    ГОООООЛ НАДО ГООООЛ НАДО ГОООООЛ НАДО ГООООЛ!!!!!

    -7
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