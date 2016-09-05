Отбор ЧМ-2018. Украина отобрала очки у Исландии, Италия обыграла Израиль и другие результаты

В понедельник вечером состоялись очередные матчи 1-го тура отборочного цикла ЧМ-2018. Сборная Испании удачно стартовала в квалификации, разгромив Лихтенштейн со счетом 8:0. Важную победу в Израиле одержала сборная Италии, а Уэльс разгромил Молдавию.

Остальные встречи завершились вничью. Так, в трех матчах группы I был зафиксирован одинаковый результат – 1:1.

Отбор ЧМ-2018. Европа. 1-й тур

Сербия – Ирландия – 2:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Хендрик, 3; 1:1 – Костич, 62; 2:1 – Тадич, 69 (с пенальти); 2:2 – Мерфи, 80.

Уэльс – Молдавия – 4:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Воукс, 38; 2:0 – Аллен, 44; 3:0 – Бэйл, 50; 4:0 – Бэйл, 90 (с пенальти).

Израиль – Италия – 1:3 (1:2)

Голы: 0:1 – Пелле, 14; 0:2 – Кандрева, 31 (с пенальти); 1:2 – Бен Хаим, 35; 1:3 – Иммобиле, 83.

Испания – Лихтенштейн – 8:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Коста, 10; 2:0 – Серхи Роберто, 55; 3:0 – Силва, 59; 4:0 – Витоло, 60; 5:0 – Коста, 66; 6:0 – Мората, 82; 7:0 – Мората, 83; 8:0 – Силва, 90.

Хорватия – Турция – 1:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Ракитич, 44 (с пенальти); 1:1 – Чалханоглу, 45.

Украина – Исландия – 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Финнбогасон, 5; 1:1 – Ярмоленко, 41.

Финляндия – Косово – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Араюри, 18; 1:1 – Бериша, 60 (с пенальти).