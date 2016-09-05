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  • Отбор ЧМ-2018. Украина отобрала очки у Исландии, Италия обыграла Израиль и другие результаты

Отбор ЧМ-2018. Украина отобрала очки у Исландии, Италия обыграла Израиль и другие результаты

5 сентября 2016, 23:47
14

В понедельник вечером состоялись очередные матчи 1-го тура отборочного цикла ЧМ-2018. Сборная Испании удачно стартовала в квалификации, разгромив Лихтенштейн со счетом 8:0. Важную победу в Израиле одержала сборная Италии, а Уэльс разгромил Молдавию.

Остальные встречи завершились вничью. Так, в трех матчах группы I был зафиксирован одинаковый результат – 1:1.

Отбор ЧМ-2018. Европа. 1-й тур

Сербия – Ирландия – 2:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Хендрик, 3; 1:1 – Костич, 62; 2:1 – Тадич, 69 (с пенальти); 2:2 – Мерфи, 80.

Уэльс – Молдавия – 4:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Воукс, 38; 2:0 – Аллен, 44; 3:0 – Бэйл, 50; 4:0 – Бэйл, 90 (с пенальти).

Израиль – Италия – 1:3 (1:2)

Голы: 0:1 – Пелле, 14; 0:2 – Кандрева, 31 (с пенальти); 1:2 – Бен Хаим, 35; 1:3 – Иммобиле, 83.

Испания – Лихтенштейн – 8:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Коста, 10; 2:0 – Серхи Роберто, 55; 3:0 – Силва, 59; 4:0 – Витоло, 60; 5:0 – Коста, 66; 6:0 – Мората, 82; 7:0 – Мората, 83; 8:0 – Силва, 90.

Хорватия – Турция – 1:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Ракитич, 44 (с пенальти); 1:1 – Чалханоглу, 45.

Украина – Исландия – 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Финнбогасон, 5; 1:1 – Ярмоленко, 41.

Финляндия – Косово – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Араюри, 18; 1:1 – Бериша, 60 (с пенальти).

Источник: Бомбардир.ру
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Испания Италия Украина Исландия
Комментарии (14)
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Анатолий Одинец
1473109807
Косово играет в футбол. Ждем побед в хоккее и бобслее.
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VeniaminS
1473110783
Испания повеселилась!!!
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Pres Arsenal
1473110785
Скорее неправильно написали,тут Исландия отняла очки у Украины,исходя из хода игры,Украина как-то получше смотрелась,а Исландия лично меня удивила,как-то деревянно сыграла,несмотря на достижение на последнем великом турнире тех,и других.
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Lampard87
1473111096
Такое ощущение,что специально была сделана такая формулировка.Хотя по игре все мы видим,кто у кого очки отобрал.
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Aztec58
1473112431
Украина отобрала? Ахахахах! Хотя? Исландию нынче всякий знает!
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Atoniq
1473129985
денек был хороший!! что касается игры,так надеялся что Исландия разнесет Украину,судя по игре на ЕВРО-2016,а они походу были вообще не мотивированы((
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Дон Посей
1473130436
Мои любимые Эйяфьядтлайёокудтлики нормально сыграли. И это без знаменитого УУ..УУ их фанов и козырного кренделя ! Порадовали тупизмом и сливяне с окраины В самый ответственный момент (пендель) , показывать мастер класс... При пустых трибунах из-за полного болтозабития на футбол "вболювальникiв"? Пипец. KSI, Россия и Ростсельмаш!
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and4ever86
1473132088
ппц, одни ничьи. Все ставки сгорели...
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ivanthebest
1473146870
Красавцы, знатно подтроллили хохлов...
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Igreks
1473148711
Сразу видно умственную отсталость кацапа))))) бугагагагагааааа....))) НедоТролль)
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