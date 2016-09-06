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Главный судья:
Саймон Ли Эванс (Лленлличид)
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Испания - Лихтенштейн

05.09.2016, Понедельник, 21:45 мск Трансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 2 Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур Испания - Лихтенштейн
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 (2010/2011), группа I
10 тур
6 сентября, вторник 23:59 Испания 6:0 Лихтенштейн
1 тур
3 сентября, пятница 22:45 Лихтенштейн 0:4 Испания
Отборочные матчи к ЧЕ 2008, группа F
11 тур
6 июня, среда 22:30 Лихтенштейн 0:2 Испания
2 тур
2 сентября, суббота 23:55 Испания 4:0 Лихтенштейн
Группа G И В Н П Мячи Разница Очки
1. Испания 10 9 1 0 36:3 +33 28
2. Италия 10 7 2 1 21:8 +13 23
3. Албания 10 4 1 5 10:13 -3 13
4. Израиль 10 4 0 6 10:15 -5 12
5. Северная Македония 10 3 2 5 15:15 0 11
6. Лихтенштейн 10 0 0 10 1:39 -38 0
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    Рейтинг: +332

    семечкин 6 сентября 2016, 23:45

    старик Хоттабыч?)))))

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    Рейтинг: +1686

    _Kesh_Suntar_ 5 сентября 2016, 00:36

    Разгром! Но каким поставить ТБ 3.5!!!

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    Рейтинг: +1686

    _Kesh_Suntar_ > DeMoN-FCMU 6 сентября 2016, 01:38

    10000 прошли!!

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