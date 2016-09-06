Испания - Лихтенштейн

старик Хоттабыч?)))))
|10 тур
|6 сентября, вторник
|23:59
|Испания
|6:0
|Лихтенштейн
|1 тур
|3 сентября, пятница
|22:45
|Лихтенштейн
|0:4
|Испания
|10 тур
|6 сентября, вторник
|23:59
|Испания
|6:0
|Лихтенштейн
|1 тур
|3 сентября, пятница
|22:45
|Лихтенштейн
|0:4
|Испания
|11 тур
|6 июня, среда
|22:30
|Лихтенштейн
|0:2
|Испания
|2 тур
|2 сентября, суббота
|23:55
|Испания
|4:0
|Лихтенштейн
|Группа G
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Испания
|10
|9
|1
|0
|36:3
|+33
|28
|2.
|Италия
|10
|7
|2
|1
|21:8
|+13
|23
|3.
|Албания
|10
|4
|1
|5
|10:13
|-3
|13
|4.
|Израиль
|10
|4
|0
|6
|10:15
|-5
|12
|5.
|Северная Македония
|10
|3
|2
|5
|15:15
|0
|11
|6.
|Лихтенштейн
|10
|0
|0
|10
|1:39
|-38
|0
старик Хоттабыч?)))))
Разгром! Но каким поставить ТБ 3.5!!!
10000 прошли!!