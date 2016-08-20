Лига 1. «Тулуза» разгромила «Бордо» и другие результаты

В матче 2-го тура Лиги 1 «Тулуза» в родных стенах разгромила «Бордо» со счетом 4:1.
В другой встрече «Бастия» в большинстве не оставила шансов «Лорьяну» – 3:0.
Чемпионат Франции. Лига 1. 2-й тур
Гол: 0:1 – Плеа, 4.
Гол: 1:0 – Санкаре, 87.
Голы: 0:1 – Сен-Максимен, 25; 0:2 – Кривелли, 38; 0:3 – Кривелли, 81.
Удаления: Ндонг, 30; Жанно, 77 – нет.
Голы: 1:0 – Гуркюфф, 23; 2:0 – Сио, 81.
Голы: 1:0 – Диоп, 3; 2:0 – Жульен, 9; 3:0 – Брайтвайт, 68; 4:0 – Брайтвайт, 82; 4:1 – Телин, 90.
Удаление: нет – Пальоис, 90.
Источник: Бомбардир.ру