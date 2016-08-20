Лига 1. «Тулуза» разгромила «Бордо» и другие результаты

В матче 2-го тура Лиги 1 «Тулуза» в родных стенах разгромила «Бордо» со счетом 4:1.

В другой встрече «Бастия» в большинстве не оставила шансов «Лорьяну» – 3:0.

Чемпионат Франции. Лига 1. 2-й тур

Анжер – Ницца – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Плеа, 4.

Лилль – Дижон – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Санкаре, 87.

Лорьян – Бастия – 0:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Сен-Максимен, 25; 0:2 – Кривелли, 38; 0:3 – Кривелли, 81.

Удаления: Ндонг, 30; Жанно, 77 – нет.

Ренн – Нанси – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Гуркюфф, 23; 2:0 – Сио, 81.

Тулуза – Бордо – 4:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Диоп, 3; 2:0 – Жульен, 9; 3:0 – Брайтвайт, 68; 4:0 – Брайтвайт, 82; 4:1 – Телин, 90.

Удаление: нет – Пальоис, 90.

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Турнирная таблица Чемпионата Франции