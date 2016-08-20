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Судьи
Главный судья:
Тони Шапрон (Флерс)

Тулуза - Бордо

20.08.2016, Суббота, 21:00 мск Тулуза, стадион Муниципал Франция. Лига 1, 2 тур Тулуза - Бордо
Франция. Лига 1 (2015/2016)
30 тур
12 марта, суббота 22:00 Тулуза 4:0 Бордо
6 тур
20 сентября, воскресенье 15:00 Бордо 1:1 Тулуза
Франция. Лига 1 (2014/2015)
30 тур
21 марта, суббота 22:00 Тулуза 2:1 Бордо
12 тур
2 ноября, воскресенье 19:00 Бордо 2:1 Тулуза
Франция. Кубок (2014/2015)
1/32 финала
4 января, воскресенье 16:15 Бордо 2:1 Тулуза
Франция. Кубок Лиги (2014/2015)
3 раунд
28 октября, вторник 23:00 Тулуза 1:3 Бордо
Франция. Лига 1 (2013/2014)
20 тур
11 января, суббота 23:00 Бордо 0:1 Тулуза
2 тур
17 августа, суббота 22:00 Тулуза 1:1 Бордо
Франция. Лига 1 (2012/2013)
29 тур
17 марта, воскресенье 20:00 Тулуза 0:0 Бордо
11 тур
4 ноября, воскресенье 23:59 Бордо 1:0 Тулуза
Франция. Лига 1 (2011/2012)
22 тур
4 февраля, суббота 23:59 Бордо 2:0 Тулуза
6 тур
17 сентября, суббота 21:00 Тулуза 3:2 Бордо
Франция. Лига 1 (2010/2011)
37 тур
21 мая, суббота 23:00 Тулуза 2:0 Бордо
2 тур
15 августа, воскресенье 19:00 Бордо 1:2 Тулуза
Франция. Лига 1 (2009/2010)
35 тур
2 мая, воскресенье 19:00 Бордо 1:0 Тулуза
19 тур
23 декабря, среда 23:00 Тулуза 1:2 Бордо
Франция. Лига 1 (2008/2009)
27 тур
7 марта, суббота 21:00 Тулуза 3:0 Бордо
9 тур
18 октября, суббота 21:00 Бордо 2:1 Тулуза
Франция. Лига 1 (2007/2008)
34 тур
20 апреля, воскресенье 20:00 Тулуза 0:1 Бордо
16 тур
2 декабря, воскресенье 20:00 Бордо 4:3 Тулуза
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Монако 38 30 5 3 107:31 +76 95
2. ПСЖ 38 27 6 5 83:27 +56 87
3. Ницца 38 22 12 4 63:36 +27 78
4. Лион 37 20 4 13 77:48 +29 64
5. Марсель 38 17 11 10 57:41 +16 62
6. Бордо 38 15 14 9 53:43 +10 59
7. Нант 38 14 9 15 40:54 -14 51
8. Сент-Этьен 38 12 14 12 41:42 -1 50
9. Ренн 38 12 14 12 36:42 -6 50
10. Генгам 38 14 8 16 46:53 -7 50
11. Лилль 38 13 7 18 40:47 -7 46
12. Анжер 38 13 7 18 40:49 -9 46
13. Тулуза 38 10 14 14 37:41 -4 44
14. Метц 38 11 10 17 39:72 -33 43
15. Монпелье 38 10 9 19 48:66 -18 39
16. Дижон 38 8 13 17 46:58 -12 37
17. Кан 38 10 7 21 36:65 -29 37
18. Лорьян 38 10 6 22 44:70 -26 36
19. Нанси 38 9 8 21 29:52 -23 35
20. Бастия 37 8 10 19 29:54 -25 34
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    Рейтинг: +1549

    ШарКий вояж в ТуЛузу 23 августа 2016, 00:42

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