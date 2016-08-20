Чемпионат Италии – на «Бомбардире»

Субботний вечер матчами «Рома» – «Удинезе» и «Ювентус» – «Фиорентина» даст старт итальянской Серии А.

Чемпион страны существенно преобразился за лето. Турин покинули Погба и Мората, перебравшиеся в «МЮ» и «Реал» соответственно. «Ювентус» заменил их Пьяничем и Игуаином, ослабив своих прямых конкурентов – «Рому» и «Наполи». Наша трансферная таблица позволит отследить вам и другие интересные переходы этого лета в Серии А.

«Милан» будет жить в ожидании зимы и китайских денег. «Лацио» переживет падение, а «Аталанта» порадует веселым футболом. Об этом и многом другом рассказываем в нашем превью нового итальянского сезона. Для тех, кому небезразличен «Интер» – материал о том, как де Бур будет возрождать команду.

Более пристально за турниром можно будет следить в специальном разделе на нашем сайте. Советуем не обделить вниманием и календарь стартующего сезона, а то рискуете пропустить ряд интересных встреч.

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«Рома» – «Удинезе». Сделать ставку

«Ювентус» – «Фиорентина». Сделать ставку