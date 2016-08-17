Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Ростов» может встретиться с «Динамо» в 1/16 Кубка России, ЦСКА – с «Енисеем»

    Стали известны пары команд, которые сойдутся в борьбе в 1/16 финала Кубка России. Действующий чемпион ЦСКА сыграет с победителем пары «Динамо» (Барнаул) – «Енисей» (Красноярск), а серебряный призер «Ростов» проведет матч с сильнейшим из дуэта «Балтика» (Калининград) – «Динамо» (Москва). Кроме того, «Зенит» встретится с «Тамбовом» или «Калугой», а «Спартак» примет победителя противостояния «Сахалин» (Южно-Сахалинск) – «СКА-Хабаровск» (Хабаровск).

    Кубок России. 1/16 финала

    ЦСКА (Москва) – Динамо (Барнаул)/Енисей (Красноярск)

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Балтика (Калининград)/Динамо (Москва)

    Зенит (Санкт-Петербург) – Тамбов/Калуга

    Мордовия (Саранск)/Торпедо (Москва) – Анжи (Махачкала)

    Тюмень/Сибирь (Новосибирск) – Томь (Томск)

    Оренбург – Волгарь (Астрахань)/Легион-Динамо (Махачкала)

    Тосно – Долгопрудный/Арсенал (Тула)

    Спартак (Москва) – Сахалин (Южно-Сахалинск)/СКА-Хабаровск (Хабаровск)

    Урал (Екатеринбург) – Нефтехимик (Нижнекамск)/Челябинск

    Локомотив (Москва) – Химки/Текстильщик (Иваново)

    Черноморец (Новороссийск)/Факел (Воронеж) – Терек (Грозный)

    Шинник (Ярославль)/Смоленск – Крылья Советов (Самара)

    Кубань (Краснодар)/Энергомаш (Белгород) – Уфа

    Чита/Луч-Энергия (Владивосток) – Рубин (Казань)

    Сокол (Саратов)/Волга (Ульяновск) – Амкар (Пермь)

    Источник: РПЛ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.08.2016 12:49
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +272

      Inks 25 августа 2016, 09:57

      Админы, вы бы хоть даты матчей 1/16 финала написали!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67

      artem27066 24 августа 2016, 13:00

      Тамбов надо сегодня выигрывать у Калуги чтобы попадать на зенит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +148

      tambovchanin 24 августа 2016, 09:20

      сжимаем кулачки сегодня за Тамбов))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      Cardinal 777 23 августа 2016, 04:34

      Надеюсь на матч с Динамо(Барнаул) Сычев не перейдет в Енисей на 10 минут чтобы голов назабивать за 10 тысяч долларов...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31

      iglls73 17 августа 2016, 16:46

      А где же Краснодар?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24993

      bset 17 августа 2016, 15:53

      Вперед, Калуга!!!

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 > bset 17 августа 2016, 16:58

      Хотел плюсануть, попал в минус))))
      Помню с детства зенит к ним приезжал в 2001

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +496

      firs04 17 августа 2016, 14:27

      Да уж Спартаку точно полетать придется.
      Зениту опять фартит.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 17 августа 2016, 13:16

      Молодежка у Ростова поедет

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -63

      NEYMAR DYNAMO MOSKOW > андрей андреев 17 августа 2016, 15:55

      надеюсь ты прав

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11