Чемпионшип. «Норвич» разгромил «Блэкберн» и другие результаты

В матче 1-го тура Чемпионшипа «Норвич» в гостях разгромил «Блэкберн» со счетом 4:1.

Из других матчей отметим непростые победы «Ипсвича» и «Ноттингем Форест» над «Барнсли» и «Бертоном» соответственно, а также боевую ничью «Ротерхэма» и «Вулверхэмптона».

Чемпионат Англии. Чемпионшип. 1-й тур

Фулхэм – Ньюкасл – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Смит, 45.

Бирмингем – Кардифф – 0:0

Блэкберн – Норвич – 1:4 (0:3)

Голы: 0:1 – Мерфи, 12; 0:2 – Хулахан, 17; 0:3 – Джером, 25; 0:4 – Нейсмит, 58; 1:4 – Стоукс, 67.

Бристоль – Уиган – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Гилби, 32; 1:1 – Абрахам, 81; 2:1 – Рид, 90.

Дерби Каунти – Брайтон – 0:0

Ипсвич – Барнсли – 4:2 (0:0)

Голы: 1:0 – Уорд, 46; 1:1 – Хоурихэйн, 50; 2:1 – Уорд, 61; 3:1 – МакГолдрик, 64 (с пенальти); 3:2 – Уоткинс, 74; 4:2 – Уорд, 84.

Ноттингем Форест – Бертон – 4:3 (2:2)

Голы: 1:0 – Ассомбалонга, 23; 1:1 – Экинс, 27; 1:2 – Дайер, 30; 2:2 – Лам, 45; 3:2 – Бурк, 50; 4:2 – Ассомбалонга, 77; 4:3 – Нэйлор, 90.

Рединг – Престон – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Свифт, 35.

Хаддерсфилд – Брентфорд – 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Качунга, 50; 1:1 – Йеннарис, 77; 2:1 – Палмер, 79.

Ротерхэм – Вулверхэмптон – 2:2 (2:1)

Голы: 1:0 – Уорд, 9; 2:0 – Уолкс, 20; 2:1 – Сэйвилл, 39; 2:2 – Бедварссон, 65.

Удаление: нет – Лорфа, 52.

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