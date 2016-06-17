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    «Арсенал» заключил годичные контракты с Власовым и Бурмистровым

    Тульский «Арсенал» продолжает укрепляться перед стартом нового сезона. Клуб заключил годичные контракты с четырьмя новичками.

    31-летний полузащитник Олег Власов выступал за «Зенит» Санкт-Петербург, «Сатурн» Раменское, «Терек», «Торпедо» Москва, «Мордовию».

    В карьере 26-летнего полузащитника Никиты Бурмистрова были ЦСКА Москва, «Луч-Энергия», «Шинник», «Амкар», «Анжи», «Краснодар», «Томь» и «Урал».

    26-летний нападающий Хызыр Аппаев памятен тульским болельщикам по играм за оренбургский «Газовик». Кроме того, он защищал цвета майкопской «Дружбы», «Крыльев Советов», «Краснодара» и «Ротора».

    34-летний нападающий Руслан Мухаметшин широкую известность получил по выступлениям за «Мордовию», также играл в «Рубине».

    Кроме того, «Арсенал» заключил полноценный контракт на два года с 27-летним хавбеком Игорем Горбатенко. В весенней части минувшего сезона он выступал за оружейников на правах аренды (14 матчей, 2 гола). На два года продлено соглашение с 27-летним полузащитником Кантемиром Берхамовым (в первенстве ФНЛ 2015/16 30 матчей, 5 голов).

    Источник: ФК «Арсенал» Тула

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    17.06.2016 11:38
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +44

      Keeper161 17 июня 2016, 16:29

      УСИЛЕНИЕ ПОД ЕВРОКУБКИ

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