Сергей Иванов: «Выход сборной России из группы на Евро-2016 будет хорошим результатом»

Глава администрации президента РФ Сергей Иванов считает, что выход из группы на Евро-2016 станет для сборной России хорошим результатом. Напомним, что на групповом этапе турнира подопечные Слуцкого сыграют с командами Англии, Словакии и Уэльса.

«Я не так пристально слежу за футболом, но знаю, что игроки ЦСКА, которые вызваны в сборную, находятся в хорошей форме. Слуцкий на подъеме. Прогноз на выступление национальной команды на Евро давать не буду, но выскажу просто свое мнение: если мы сумеем выйти из группы, то это будет хороший результат», – сказал Иванов.