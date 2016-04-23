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Чемпионшип. Бент спас «Дерби» от поражения в матче с «Шеффилд Уэнсдэй» и другие матчи

23 апреля 2016, 19:10

В матче 44-го тура Чемпионшипа «Дерби» вырвали одно очко против «Шеффилд Уэнсдэй» благодаря голу Даррена Бента. В других поединках «Блэкберн» разошелся миром с «Шеффилд Уэнсдей», «Вулверхэмптон» поделил очки с «Ротерхэмом», «Кардифф» обыграл «Болтон», «КПР» и «Рединг» сыграли вничью, «Милтон Кинс Донс» крупно уступил «Брентфорду», а «Фулхэм» не смог ничего поделать с «Ноттингем Форест».

Чемпионат Англии. Чемпионшип. 44-й тур

Дерби – Шеффилд Уэнсдэй – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Беннэн, 69; 1:1 – Бент, 83.

Блэкберн – Бристоль – 2:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Грэм, 17; 1:1 – Коджиа, 70; 1:2 – Уилбрахам, 74; 2:2 – Грэм, 79.

Вулверхэмптон – Ротерхэм – 0:0

Кардифф – Болтон – 2:1 (0:1)

Голы: 1:0 – Клоу, 7; 1:1 – Зохоре, 55; 2:1 – Уиттингем (пенальти), 90.

КПР – Рединг – 1:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Холл, 35; 1:1 – Ракельс, 41.

Мидлсбро – Ипсвич – 0:0

Милтон Кинс Донс – Брентфорд – 1:4 (1:1)

Голы: 1:0 – Мэйнард, 6; 1:1 – Каньос, 9; 1:2 – Вибе, 49; 1:3 – Вудс, 78; 1:4 – Бидуэлл, 89.

Фулхэм – Ноттингем Форест – 1:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Теше, 23; 0:2 – Лэнсбери (пенальти), 44; 1:2 – Смит, 62; 1:3 – Лэнсбери, 70.

Хаддерсфилд – Бирмингем – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Коттерилл, 73; 1:1 – Линч, 82.

Халл – Лидс – 2:2 (2:1)

Голы: 0:1 – Вуд, 15; 1:1 – Эрнандес, 45+1; 2:1 – Хаддлстоун, 45+3; 2:2 – Даллас, 88.

Чарльтон – Брайтон – 1:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Бэлдок, 8; 1:1 – Гудмундссон, 51; 1:2 – Скалак, 55; 1:3 – Хемед (пенальти), 90+5.

Календарь Чемпионшипа

Турнирная таблица Чемпионшипа

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Чемпионшип Дерби Каунти Шеффилд Уэнсдэй Блэкберн Бристоль Сити Вулверхэмптон Ротерхэм Кардифф Болтон Рединг Куинз Парк Рейнджерс Мидлсбро Ипсвич Таун Милтон Кинс Донс Брентфорд Фулхэм Ноттингем Форест Хаддерсфилд Таун Бирмингем Сити Халл Сити Лидс
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