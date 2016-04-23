Чемпионшип. Бент спас «Дерби» от поражения в матче с «Шеффилд Уэнсдэй» и другие матчи

В матче 44-го тура Чемпионшипа «Дерби» вырвали одно очко против «Шеффилд Уэнсдэй» благодаря голу Даррена Бента. В других поединках «Блэкберн» разошелся миром с «Шеффилд Уэнсдей», «Вулверхэмптон» поделил очки с «Ротерхэмом», «Кардифф» обыграл «Болтон», «КПР» и «Рединг» сыграли вничью, «Милтон Кинс Донс» крупно уступил «Брентфорду», а «Фулхэм» не смог ничего поделать с «Ноттингем Форест».
Чемпионат Англии. Чемпионшип. 44-й тур
Дерби – Шеффилд Уэнсдэй – 1:1 (0:0)
Голы: 0:1 – Беннэн, 69; 1:1 – Бент, 83.
Блэкберн – Бристоль – 2:2 (1:0)
Голы: 1:0 – Грэм, 17; 1:1 – Коджиа, 70; 1:2 – Уилбрахам, 74; 2:2 – Грэм, 79.
Вулверхэмптон – Ротерхэм – 0:0
Голы: 1:0 – Клоу, 7; 1:1 – Зохоре, 55; 2:1 – Уиттингем (пенальти), 90.
Голы: 1:0 – Холл, 35; 1:1 – Ракельс, 41.
Милтон Кинс Донс – Брентфорд – 1:4 (1:1)
Голы: 1:0 – Мэйнард, 6; 1:1 – Каньос, 9; 1:2 – Вибе, 49; 1:3 – Вудс, 78; 1:4 – Бидуэлл, 89.
Фулхэм – Ноттингем Форест – 1:3 (0:2)
Голы: 0:1 – Теше, 23; 0:2 – Лэнсбери (пенальти), 44; 1:2 – Смит, 62; 1:3 – Лэнсбери, 70.
Хаддерсфилд – Бирмингем – 1:1 (0:0)
Голы: 0:1 – Коттерилл, 73; 1:1 – Линч, 82.
Голы: 0:1 – Вуд, 15; 1:1 – Эрнандес, 45+1; 2:1 – Хаддлстоун, 45+3; 2:2 – Даллас, 88.
Чарльтон – Брайтон – 1:3 (0:1)
Голы: 0:1 – Бэлдок, 8; 1:1 – Гудмундссон, 51; 1:2 – Скалак, 55; 1:3 – Хемед (пенальти), 90+5.