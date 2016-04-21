Павлюченко: «В бомбардирской гонке ставлю на Дзюбу»

Нападающий «Кубани» Роман Павлюченко уверен, что в нынешнем сезоне гонку бомбардиров выиграет форвард «Зенита» Артем Дзюба.

«Думаю, в этом сезоне наконец победит россиянин. У Смолова неплохие шансы, но я ставлю на Артема Дзюбу, хоть сейчас он и имеет на гол меньше, чем Федор, а также Халк с Промесом.

«Зенит» сейчас на отличном ходу, а Дзюба в команде – наконечник копья, человек, призванный завершать усилия партнеров. Так что ему все карты в руки. Тем более что Артем фактически мой воспитанник. Мы вместе играли в «Спартаке», и Дзюба мне при каждой встрече говорит: помню-помню твои наставления.

Чему учил? Тому, что центрфорварду необязательно много двигаться», – сказал с улыбкой Павлюченко.

Статистику бомбардиров можно посмотреть здесь.