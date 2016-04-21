Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Павлюченко: «В бомбардирской гонке ставлю на Дзюбу»

21 апреля 2016, 18:30
6

Нападающий «Кубани» Роман Павлюченко уверен, что в нынешнем сезоне гонку бомбардиров выиграет форвард «Зенита» Артем Дзюба.

«Думаю, в этом сезоне наконец победит россиянин. У Смолова неплохие шансы, но я ставлю на Артема Дзюбу, хоть сейчас он и имеет на гол меньше, чем Федор, а также Халк с Промесом.

«Зенит» сейчас на отличном ходу, а Дзюба в команде – наконечник копья, человек, призванный завершать усилия партнеров. Так что ему все карты в руки. Тем более что Артем фактически мой воспитанник. Мы вместе играли в «Спартаке», и Дзюба мне при каждой встрече говорит: помню-помню твои наставления.

Чему учил? Тому, что центрфорварду необязательно много двигаться», – сказал с улыбкой Павлюченко.

Статистику бомбардиров можно посмотреть здесь.

Источник: Спортфакт
Россия. Премьер-лига Россия Кубань (ЛФЛ) Зенит Спартак Зенит Краснодар Павлюченко Роман Дзюба Артем Смолов Федор Халк Промес Квинси
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
никита голоян
1461252920
парень ты бы слазил со скамейки запасных или играл, чего зря денешку в карман класть???
Ответить
ajoq
1461253294
Бревно от бревна недалеко упало
Ответить
tanis 29
1461262416
играть в футбол не получается, так хоть в ставках поучаствовать.
Ответить
footballforeverNN
1461267557
А Я НА ПАВЛЮЧЕНКОВА
Ответить
Deniskl
1461303849
Так вот кто Дзюбу малоподвижным форвардом воспитал....
Ответить
Главные новости
Мостовой прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
14:11
«Галатасарай» дал «Локомотиву» один день на решение по трансферу Батракова
14:03
1
Орлов сказал, что его поразило в игре «Зенита» с «Родиной»
13:56
«Барселона» попросит 65 миллионов за продажу форварда в «ПСЖ»
13:38
3 клуба РПЛ рассмотрят подписание двух игроков «Зенита»
13:29
1
Оздоев: «Россию в ближайшие 3–4 года никуда не допустят»
13:18
Агент Тюкавина высказался о возможном переходе игрока в «Зенит»
13:09
1
В ЦСКА объяснили, почему не продали Кисляка в «Бешикташ»
12:56
2
Мостовой – о Даку: «Если забьет 3, те же самые, кто плевал ему в спину, бегут обнимать и качать на руках»
12:42
2
В ЦСКА сказали, кто мог возглавить команду вместо Игдисамова
12:17
3
Все новости
Все новости
Оздоев: «Россию в ближайшие 3–4 года никуда не допустят»
13:18
Агент Тюкавина высказался о возможном переходе игрока в «Зенит»
13:09
1
В ЦСКА объяснили, почему не продали Кисляка в «Бешикташ»
12:56
2
Мостовой – о Даку: «Если забьет 3, те же самые, кто плевал ему в спину, бегут обнимать и качать на руках»
12:42
2
В ЦСКА сказали, кто мог возглавить команду вместо Игдисамова
12:17
2
Семак высказался о мотивации Луиса Энрике играть за «Зенит»
12:04
4
Воробьев объяснил 0 голов в 4 матчах за «Краснодар»
11:49
4
Червиченко – о Семаке: «Человек засиделся, «Зенит» превращается в болото»
11:26
9
ФотоКлуб Первой лиги арендовал игрока «Динамо»
11:15
Мусаев сказал, будут ли у «Краснодара» еще новички летом
10:59
2
Семак рассказал, как «Зенит» пытался переломить ход матча с «Родиной»
10:47
4
Ву: «Даку тащил «Рубин» чуть ли не в одиночку»
10:36
3
ЦСКА и «Динамо» заинтересованы в вингере сборной Уругвая
10:20
2
Дзюба: «Готов завершить карьеру»
09:52
6
В Турции сообщили о выходе «Галатасарая» из переговоров по Батракову
09:39
5
Семак проанализировал поражение от «Родины»
09:28
11
Гладилин – о Батракове: «Локо» уже потерял все шансы на титул, «Галатасарай» круче»
09:09
2
Аршавин оценил значение первой победы для «Динамо» в РПЛ в сезоне
08:52
1
Мусаев назвал сроки возвращения Кордобы
08:44
3
ФотоЭкс-защитник «Локомотива» Мампасси нашел новый клуб
08:30
Карседо сказал, может ли Даку играть в паре с Угальде
08:15
5
Угальде отреагировал на поражение «Спартака» от «Краснодара»
00:36
3
ВидеоАгкацев признал ошибку в матче со «Спартаком»
00:27
7
Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
00:10
11
Реакция фанатов «Зенита» на сенсационное поражение от «Родины»
00:01
19
«Спартаку» спрогнозировали чемпионство после поражения от «Краснодара»
Вчера, 23:49
16
Президент РПЛ высказался о возможных политических проблемах в «Спартаке» из-за Даку
Вчера, 23:40
3
Московскому клубу предрекли вылет из РПЛ
Вчера, 23:31
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+