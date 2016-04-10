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УПЛ. «Динамо» разгромило «Волынь», «Днепр» одержал волевую победу над «Зарей»

10 апреля 2016, 21:24

В матче 21-го тура УПЛ киевское «Динамо» без проблем разобралось с «Волынью» – 3:0.

В других встречах «Днепр» одержал волевую победу над «Зарей», «Шахтер» в гостях переиграл «Сталь», «Карпаты» дома уступили «Александрии», «Черноморец» одолел «Говерлу», а «Олимпик» сыграл вничью с «Ворсклой».

Чемпионат Украины. Премьер-лига. 21-й тур

Динамо – Волынь – 3:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Ярмоленко, 29; 2:0 – Гусев, 33; 3:0 – Ярмоленко, 36.

Удаление: Шабанов, 45.

Заря – Днепр – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Гордиенко, 63; 1:1 – Шахов, 75; 1:2 – Андерсон, 87.

Сталь – Шахтер – 3:3 (1:0)

Голы: 1:0 – Каленчук, 38; 1:1 – Эдуардо, 51; 2:1 – Лазич, 61; 2:2 – Дентиньо, 72; 2:3 – Малышев, 79; 3:3 – Ищенко, 90.

Карпаты – Александрия – 2:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Пономарь, 70; 1:1 – Карноза, 73; 1:2 – Чорний, 75; 2:2 – Карноза, 90.

Олимпик – Ворскла – 1:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Матяж, 32 (с пенальти); 1:1 – Громов, 35.

Черноморец – Говерла – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Азацкий, 55.

Календарь УПЛ

Турнирная таблица УПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Украина. Премьер-Лига Олимпик Ворскла Черноморец Говерла
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