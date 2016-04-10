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АПЛ. «Тоттенхэм» не оставил шансов «МЮ», «Ливерпуль» уверенно разобрался со «Сток Сити»

10 апреля 2016, 20:21
22

В центральном матче 33-го тура АПЛ «Тоттенхэм» со счетом 3:0 одержал крупную победу над «Манчестер Юнайтед». Отметим, что в нынешнем сезоне в первых таймах обоих матчей против «шпор» «красные дьяволы» не нанесли ни одного удара по воротам соперника.

Кроме того, это самая крупная победа «Тотенхэма» над «МЮ» за последние 20 лет.

Английская Премьер-лига. 33-й тур

Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед – 3:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Алли, 69; 2:0 – Алдервейрелд, 73; 3:0 – Ламела, 75.

Ливерпуль – Сток Сити – 4:1 (2:1)

Голы: 1:0 – Морено, 8; 1:1 – Кркич, 22; 2:1 – Старридж, 32; 3:1 – Ориги, 50; 4:1 – Ориги, 65.

Сандерленд – Лестер – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Варди, 66; 0:2 – Варди, 90.

Манчестер Сити – Вест Бромвич – 2:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Сессеньон, 6; 1:1 – Агуэро (с пенальти), 19; 2:1 – Насри, 66.

Кристал Пэлас – Норвич – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Панчеон, 68.

Астон Вилла – Борнмут – 1:2 (0:1)

Голы: 1:0 – Кук, 45; 1:0 – Кинг, 74; 1:2 – Айю, 85.

Суонси – Челси – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Сигурдссон, 25.

Уотфорд – Эвертон – 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 – МакКарти, 45; 1:1 – Холебас, 45.

Саутгемптон – Ньюкасл – 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Лонг, 4; 1:0 – Пелле, 38; 3:0 – Ваньяма, 55; 3:1 – Таунсенд, 65.

Вест Хэм – Арсенал – 3:3 (2:2)

Голы: 0:1 – Озил, 18; 0:2 – Санчес, 35; 1:2 – Кэрролл, 44; 2:2 – Кэрролл, 45; 3:2 – Кэрролл, 52; 3:3 – Косиельни, 70.

Источник: Бомбардир.ру
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Комментарии (22)
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Himik007
1460229073
Сука Арсен 3 гола с навеса .Почему Мерта не выпустил Поулиста и Косельни без матюков как овощи в защите!!!!Блин аж психанул матч не смог посмотреть сказали что 2 0 видут а потом увидел.**************........Х
орошо что выпемши)))) Особо не вникате просто крик души!!!!)))
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coprex
1460292767
Форум о договорных матчах dogz.tibidohs.ru
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B@uk@
1460295676
Лестер чемпион!
Ответить
liver2015
1460298466
Все Тотенхем не догонит Лестер Поздравляю с чемпионством
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bzfar
1460298843
Ай, да Лестер! Красавчики!
Ответить
agul_BEDUK
1460299075
лестер чемпион
Ответить
Jack24
1460300800
Лестер, Красавы
Ответить
The ReD LiVeRpooL
1460309058
Ливерпуль красавцы не смотря на напряженный график разгромили сток
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Parham
1460309142
ПОШЁЛ ВОН ВАНГАЛ!!!!!!
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koli4ka
1460311113
Ну когда уже вань Галька поедит домой марихуану с коксом курить? Столько прос* а ных бездарных матчей этого сезона МЮ на сто лет вперед наиграл
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