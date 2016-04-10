АПЛ. «Тоттенхэм» не оставил шансов «МЮ», «Ливерпуль» уверенно разобрался со «Сток Сити»

В центральном матче 33-го тура АПЛ «Тоттенхэм» со счетом 3:0 одержал крупную победу над «Манчестер Юнайтед». Отметим, что в нынешнем сезоне в первых таймах обоих матчей против «шпор» «красные дьяволы» не нанесли ни одного удара по воротам соперника.

Кроме того, это самая крупная победа «Тотенхэма» над «МЮ» за последние 20 лет.

Английская Премьер-лига. 33-й тур

Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед – 3:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Алли, 69; 2:0 – Алдервейрелд, 73; 3:0 – Ламела, 75.

Ливерпуль – Сток Сити – 4:1 (2:1)

Голы: 1:0 – Морено, 8; 1:1 – Кркич, 22; 2:1 – Старридж, 32; 3:1 – Ориги, 50; 4:1 – Ориги, 65.

Сандерленд – Лестер – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Варди, 66; 0:2 – Варди, 90.

Манчестер Сити – Вест Бромвич – 2:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Сессеньон, 6; 1:1 – Агуэро (с пенальти), 19; 2:1 – Насри, 66.

Кристал Пэлас – Норвич – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Панчеон, 68.

Астон Вилла – Борнмут – 1:2 (0:1)

Голы: 1:0 – Кук, 45; 1:0 – Кинг, 74; 1:2 – Айю, 85.

Суонси – Челси – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Сигурдссон, 25.

Уотфорд – Эвертон – 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 – МакКарти, 45; 1:1 – Холебас, 45.

Саутгемптон – Ньюкасл – 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Лонг, 4; 1:0 – Пелле, 38; 3:0 – Ваньяма, 55; 3:1 – Таунсенд, 65.

Вест Хэм – Арсенал – 3:3 (2:2)

Голы: 0:1 – Озил, 18; 0:2 – Санчес, 35; 1:2 – Кэрролл, 44; 2:2 – Кэрролл, 45; 3:2 – Кэрролл, 52; 3:3 – Косиельни, 70.