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    Балахнин посетил матчи соперников сборной России по Евро-2016

    Помощник Леонида Слуцкого в сборной России Сергей Балахнин на прошлой неделе посетил матчи соперников команды по Евро-2016. Англия обыграла Германию (3:2), Словакия сыграла вничью с Латвией (0:0), а Уэльс разошелся миром с Северной Ирландией (1:1).

    «Я бы не сказал, что англичане меня удивили своей уверенной игрой в Берлине. Но, безусловно, произвели впечатление. Победы от сборной Англии вполне можно было ожидать. Ясно, что сборную Англии нельзя назвать командой, играющей в классическом британском силовом стиле. Да и если брать в расчет последние пять лет, то игра английской сборной претерпела за это время значительные изменения. Если охарактеризовать ее в двух словах, то сборная Англии – это быстрая, хорошо оснащенная технически команда.

    Что касается словаков и валлийцев, то они провели не лучшие свои игры. Хотя валлийцы играли без своих лидеров – Гарета Бэйла и Аарона Рэмзи, поэтому дать сборной Уэльса четкую характеристику по этой игре не представляется возможным. Да и вообще судить только по одному матчу нельзя. Но в любом случае поездка была полезной. Ее итоги я уже обрисовал Леониду Слуцкому в общих чертах. Позже сделаю специальный отчет по этим матчам», – поделился своими впечатлениями от поездки Балахнин.

    Источник: ТАСС

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    28.03.2016 12:59
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