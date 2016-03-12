Лига 1. «Монпелье» уступил «Ницце» и другие результаты

В матче 30-го тура Лиги 1 «Монпелье» проиграл «Ницце» со счетом 0:2. Голы забили Жермен и Плеа.
В других встречах тура «Генгам» одолел «Сент-Эьтен», «Газелек» обыграл «Кан», «Бастия» потерпела поражение от «Лилля», «Тулуза» переиграла «Бордо».
Чемпионат Франции. Лига 1. 30-й тур
Генгам – Сент-Этьен – 2:0 (2:0)
Голы: 1:0 – Бриан, 7; 2:0 – Прива, 24.
Голы: 1:0 – Бутаиб, 70.
Голы: 0:1 – Жермен, 62; 0:2 – Плеа, 76.
Голы: 0:1 – Буфал, 37; 0:2 – Амаду, 59; 1:2 – Дани, 90.
Голы: 1:0 – Бен-Йеддер, 5; 2:0 – Бен-Йеддер (с пенальти), 50; 3:0 – Брайтвайт (с пенальти), 87; 4:0 – Трехо, 90.
Удаление: Сане, 49.
Источник: Бомбардир.ру