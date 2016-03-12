Бундеслига. «Боруссия» М разгромила «Айнтрахт» и другие результаты

В матче 26-го тура Бундеслиги менхенгладбахская «Боруссия» оказалась сильнее «Айнтрахта» – 3:0. Голы забили Ларс Штиндль, Раффаэл и Махмуд Дауд.

В других встречах тура «Дармштадт» и «Аугсбург» поделили очки, «Ганновер» уступил «Кельну», «Хоффенхайм» одолел«Вольфсбург», «Ингольштадт» и «Штутгарт» сыграли вничью.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 26-й тур

Боруссия М – Айнтрахт – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Штиндль, 36; 2:0 – Раффаэл, 53; 3:0 – Дауд, 79.

Дармштадт – Аугсбург – 2:2 (2:0)

Голы: 1:0 – Вранчич, 12; 2:0 – Вагнер, 40; 2:1 – Фельнер, 63; 2:2 – Финнбогасон (с пенальти), 90.

Ганновер – Кельн – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Биттенкурт, 43; 0:2 – Биттенкурт, 61.

Хоффенхайм – Вольфсбург – 1:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Крамарич, 3.

Ингольштадт – Штутгарт – 3:3 (1:1)

Голы: 1:0 – Хартманн, 4; 1:1 – Костич, 9; 2:1 – Леки, 56; 3:1 – Лежано, 61; 3:2 – Рупп, 79; 3:3 – Дидави (с пенальти), 84.

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