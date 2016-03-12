Чемпионшип. «Бернли» одолел «Хаддерсфилд» и другие результаты

В матче 37-го тура Чемпионшипа «Бернли» обыграл «Хаддерсфилд» со счетом 3:1. У победителей точными ударами отметились Стефен Уорд, Сэм Вокс и Бен Ми, гол «Хаддерсфилда» забил Джо Лолли.

В других встречах тура «Болтон» потерпел поражение от «Престона», «Кардифф» переиграл «Ипсвич», «КПР» разгромил «Брентфорд», «Ноттингем» проиграл «Шеффилд Уэнсдэй», «Ротерхэм» и «Дерби» разошлись миром, «Фулхэм» уступил «Бристоль Сити» сыграли вничью, «Халл» и «Милтон» поделили очки.

Ранее в этом туре «Лидс» в гостях обыграл «Блэкберн», забив по голу в каждом из таймов и единожды пропустив.

Чемпионат Англии. Чемпионшип. 37-й тур

Болтон – Престон – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Троттер, 22; 1:1 – Хьюджилл, 57; 1:2 – Вермижл, 86.

Кардифф – Ипсвич – 1:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Манга, 18.

КПР – Брентфорд – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Хойлетт, 38; 2:0 – Полтер, 66; 3:0 – Шери, 71.

Ноттингем – Шеффилд Уэнсдэй – 0:3 (0:1)

Голы: 0:1 – МакГиди, 30; 0:2 – Хупер, 62; 0:3 – Маттиас, 85.

Удаление: Беннен, 76.

Ротерхэм – Дерби – 3:3 (0:0)

Голы: 0:1 – Инс, 55; 0:2 – Мартин, 63; 0:3 – Инс, 65; 1:3 – Уорд, 82; 2:3 – Бест, 85; 3:3 – Бест, 90.

Фулхэм – Бристоль Сити – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – МакКормак, 3; 1:1 – Пак, 69; 1:2 – Томлин, 90.

Хаддерсфилд – Бернли – 1:3 (1:3)

Голы: 0:1 – Уорд, 14; 0:2 – Вокс, 30; 1:2 – Лолли, 43; 1:3 – Ми, 45.

Халл – Милтон – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Кэй, 51; 1:1 – Клукас, 53.

Блэкберн – Лидс – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Бамба, 33; 0:2 – Антенуччи, 69; 1:2 – Джексон, 89.

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