Бундеслига. «Боруссия» Д обыграла «Ганновер» и другие результаты

В поединках 21-го тура Бундеслиги дортмундская «Боруссия» минимально обыграла «Ганновер», «Вольфсбург» нанес поражение «Ингольштадту», «Штутгарт» уверенно победил «Герту», «Дармштадт» уступил «Байеру», а «Вердер» разделил очки с «Хоффенхаймом»

Чемпионат Германии. Бундеслига. 21-й тур

Боруссия (Дортмунд) – Ганновер-96 – 1:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Мхитарян, 57.

Вольфсбург – Ингольштадт – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Дракслер, 29; 2:0 – Кнохе, 39.

Штутгарт – Герта (Берлин) – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Сере Ди,51; 2:0 – Костич, 84.

Вердер (Бремен) – Хоффенхайм (Зинсхайм) – 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Крамарич, 10; 1:1 – Джилободжи, 13.

Удаление: Крамарич, 77.

Дармштадт – Байер (Леверкузен) – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Вагнер, 28; 1:1 – Сулу (автогол), 62; 1:2 – Брандт, 77.

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