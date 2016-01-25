Жардим: «Возможно, мы увидим Вагнер Лава уже в игре против «Анжера»

Главный тренер "Монако" Леандру Жардим, комментируя игру своей команды в поединке 22-го тура Лиги 1 против "Тулузы" (4:0), отметил, что появление на поле экс-форварда ЦСКА Вагнер Лава может состояться уже во встрече следующего тура против "Анжера".

"Нам удалось хорошее начало, сумели использовать свободные зоны. Также на ход игры повлиял отбитый пенальти. Бернарду Силва сегодня сыграл очень хорошо, проявив себя с лучшей стороны. Все время на тренировках ведем разговор о прогрессе, так что это важно для меня. Матч с "Анжером" в следующие выходные будет решающим. Главное на данный момент – правильно провести восстановление и подготовку к следующей игре. Возможно, дебют Вагнер Лава состоится именно во встрече с "Анжером", посмотрим...", – сказал Жардим.