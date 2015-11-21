Бундеслига. «Вольфсбург» разгромил «Вердер» и другие результаты

Завершились пять встреч в рамках 13-го тура немецкой Бундеслиги. Две из них закончились с разгромным счетом: «Вольфсбург» – «Вердер» и «Штутгарт» – «Аугсбург». В первом матче «волки» отправили в ворота соперника шесть безответных мячей, во втором – «швабы» четырьмя голами отправили в нокаут гостей.

В других матчах «Боруссия» М и «Байер» добились побед над «Ганновером-96» и «Айнтрахтом» соответственно. А «Кельн» и «Майнц» не порадовали зрителей голами, сыграв вничью.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 13-й тур

Боруссия М – Ганновер-96 – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Траоре, 34; 1:1 – Собич, 65; 2:1 – Раффаэл, 84.

Вольфсбург – Вердер – 6:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Гальвез, 11 (в свои ворота); 2:0 – Крузе, 44; 3:0 – Виейринья, 56; 4:0 – Гилавоги, 67; 5:0 – Дост, 78; 6:0 – Крузе, 87.

Штутгарт – Аугсбург – 0:4 (0:3)

Голы: 0:1 – Эссвайн, 11; 0:2 – Баумгартль, 17 (в свои ворота); 0:3 – Кальсен-Бракер, 36; 0:4 – Чжа-Чеол, 54.

Айнтрахт – Байер – 1:3 (1:2)

Голы: 0:1 – Чичарито, 23; 0:2 – Чичарито, 39; 1:2 – Медойевич, 45; 1:3 – Чалханоглу, 72.

Кельн – Майнц – 0:0 (0:0)

Календарь Бундеслиги

Турнирная таблица Бундеслиги