Бундеслига. «Вольфсбург» разгромил «Вердер» и другие результаты

Завершились пять встреч в рамках 13-го тура немецкой Бундеслиги. Две из них закончились с разгромным счетом: «Вольфсбург» – «Вердер» и «Штутгарт» – «Аугсбург». В первом матче «волки» отправили в ворота соперника шесть безответных мячей, во втором – «швабы» четырьмя голами отправили в нокаут гостей.
В других матчах «Боруссия» М и «Байер» добились побед над «Ганновером-96» и «Айнтрахтом» соответственно. А «Кельн» и «Майнц» не порадовали зрителей голами, сыграв вничью.
Чемпионат Германии. Бундеслига. 13-й тур
Боруссия М – Ганновер-96 – 2:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Траоре, 34; 1:1 – Собич, 65; 2:1 – Раффаэл, 84.
Вольфсбург – Вердер – 6:0 (2:0)
Голы: 1:0 – Гальвез, 11 (в свои ворота); 2:0 – Крузе, 44; 3:0 – Виейринья, 56; 4:0 – Гилавоги, 67; 5:0 – Дост, 78; 6:0 – Крузе, 87.
Штутгарт – Аугсбург – 0:4 (0:3)
Голы: 0:1 – Эссвайн, 11; 0:2 – Баумгартль, 17 (в свои ворота); 0:3 – Кальсен-Бракер, 36; 0:4 – Чжа-Чеол, 54.
Голы: 0:1 – Чичарито, 23; 0:2 – Чичарито, 39; 1:2 – Медойевич, 45; 1:3 – Чалханоглу, 72.