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8 мощных сборных, которые не попали на ЧМ-2018

Италия

Непопадание Италии на ЧМ-2018 – самая громкая сенсация всего отборочного этапа. Конечно, в группе с Испанией занять первое место тяжело, но в стыках одолеть Швецию итальянцам вполне было по силам. Впрочем, и одного пропущенного гола в двух матчах хватило, чтобы не попасть на турнир.

Голландия

Голландцы уже пропустили Евро-2016, умудрившись не попасть даже в число 24 лучших команд Европы. Кошмар продолжился и на отборочном этапе к ЧМ-2018: «оранжевые» заняли третье место в группе, пропустив вперед французов и шведов. Таким образом, мир не увидит Голландию на больших турнирах как минимум шесть лет.

Уэльс

Непопадание валлийцев на чемпионат мира ни для кого не стало бы сюрпризом, если бы не успешное выступление команды Криса Коулмэна на предыдущем чемпионате Европы, где Уэльс дошел полуфинала, причем устранил с дороги одного из фаворитов – команду Бельгии. Но в квалификации валлийцы недотянули даже до стыков, заняв третью строчку позади сербов и ирландцев.

Чили

Лучшая команда Южной Америки, которая выиграла два подряд континентальных турнира, в Россию не приедет. Она всем очень понравилась на Кубке конфедераций в нашей стране, ее фанатов здесь снова ждали, но сборная Чили не попала в квалификации даже на пятое «стыковое» место. Оглушительный провал Видаля, Санчеса и их партнеров.

США

В ту же ночь, когда вылетали чилийцы, бедствие потерпела и сборная США. Американцы на последних ЧМ смотрелись довольно бодро, даже когда уступали более сильным командам, именно поэтому непопадание США на ЧМ-2018 – это тоже потеря. Сенсация случилась в последнем туре, когда американцы проиграли аутсайдеру Тринидаду и Тобаго, а конкуренты – Гондурас и Панама – сумели победить и обогнать США.

Кот-д’Ивуар

Сейчас «слоны» уже выглядят совсем не так мощно, как раньше, хотя на прошлых ЧМ толку от этой команды было мало – она ни разу не выходила из группы, даже имея приличный состав. Сейчас в нем уже нет Туре или Дрогба, но Жервиньо и Думбия вполне могли бы украсить чемпионат мира. Но последний матч, в котором устраивали только победа, Кот-д’Ивуар провалил, проиграв дома марокканцам.

Алжир

Провалы крепкой алжирской команды удивляют раз за разом – она и на Кубке Африки выглядела нелепо, и в квалификации к ЧМ-2018 растеряла шансы на выход еще задолго до окончания отборочного турнира. Тех самых парней, что выбросили нас с последнего чемпионата мира, в России мы не увидим. Хотя с Браими, Марезом и Слимани могло быть веселее.

Узбекистан

Многие из нас болели за команду Узбекистана в квалификации, но порадовать она так и не смогла. Последнего шага узбекам снова не хватило. В последнем туре в группе нужно было обыгрывать Южную Корею, чтобы попасть на ЧМ напрямую, но Узбекистан еще и еле удержал ничью 0:0. Так что снова «не в этот раз».

Отборочные матчи к ЧМ. Европа Весь мир Узбекистан Италия Чили Нидерланды Уэльс Алжир Кот-д'Ивуар США
Комментарии (30)
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ARTHUR19
1510821709
Только первые 4 сборные можно назвать мощными, 2 из которые вообще могли бы быть претендентами на титул чемпиона мира. Американцев мы бы не пустили на мундиаль, пусть Крым признают, начиная от футболистов их жен и детей, заканчивая национально федерацией соккера.
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Артурка32
1510821946
Три последние ну прям "наимощнейшие"
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овертайм
1510824345
узбекистоооон)))))
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Garrincha58
1510824773
из всех этих Мощнейших сборных только Чили могли усилить ЧМ
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Федорыч-НН
1510824820
Узбекистан, Алжир и Кот-д`Ивуар вообще непонятно что делают в этом списке. Вместо них должны фигурировать сборные Чехии и Турции и, справедливости ради, сборная Украины, хотя хохлам нечего делать на ЧМ, только воздух чище будет (хохлам, а не футболистам).
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OfaZavr
1510825706
раз не смогли пробиться значит все по справедливости и какими бы они небыли титулованными и мощными сами все упустили.
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Nesterenko
1510830809
Узбекистан - мощная сборная? Не смешите...
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Hugo Lloris
1510846214
***** не понимаю тупых школьников которые жалеют буффона который будучи миллионером не едет в возрасте 40 лет в рашку,а на лунева который мог умереть им *****
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nikurit
1510849735
Узбекистон мощная команда? И какая у нее мощность?
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Petrak86
1510885558
Что среди "мощных" сборных делает Узбекистан? Как минимуи половина евпропейских команд, не попавших на ЧМ будут "помощнее"
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