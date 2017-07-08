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  • Дриусси – игрок «Зенита». Лукаку арестовали в США. Дайджест событий дня

Дриусси – игрок «Зенита». Лукаку арестовали в США. Дайджест событий дня

«Зенит» сообщил о переходе Дриусси

«Зенит» объявил о достижении договоренности с «Ривер Плейтом» по трансферу нападающего Себастьяна Дриусси. Контракт с игроком рассчитан на четыре года. Ранее представитель 21-летнего аргентинца сообщил, что сумма сделки составит 21 миллион евро. В минувшем сезоне Дриусси провел 32 поединка, записав на свой счет 19 голов и три результативные передачи.

Источник: «Спартак» – в числе претендентов на Азмуна

По информации Cittaceleste, «Спартак» рассматривает вариант с приобретением нападающего «Ростова» Сердара Азмуна. Напомним, 22-летний игрок уже прошел медобследование в «Рубине», однако пока не заключил контракт с казанцами. Ранее сообщалось, что также на иранца претендуют «Лацио» и «Бешикташ». Источник утверждает, что римский клуб лидирует в борьбе за футболиста с небольшим перевесом. В прошлом розыгрыше РФПЛ Азмун принял участие в 27-ми поединках, отметившись семью голами и одной результативной передачей.

Маурисио пытается договориться с «Зенитом» о расторжении контракта

Полузащитник «Зенита» Маурисио хочет достичь договоренности с петербургским клубом о досрочном расторжении контракта по взаимному согласию. 28-летний игрок не входит в планы главного тренера сине-бело-голубых Роберто Манчини, поэтому намерен покинуть Россию ради нового вызова. Сообщается, что бразилец уже начал переговоры с «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии. В прошлом сезоне Маурисио выходи на поле в 27-ми матчах, записав на свой счет два гола и столько же результативных передач.

Хавбек «Локомотива» Фарфан был ограблен в Германии

Полузащитник «Локомотива» Джефферсон Фарфан был ограблен в Дюссельдорфе. По информации издания Elcomercio.pe, у футболиста были украдены вещи из машины, которую он оставил на парковке. Злоумышленники разбили заднее стекло автомобиля. «Улыбаться по жизни – лучший способ для того, чтобы справиться с неприятностями, с которыми вы столкнетесь на своем пути. Пару дней назад я получил негативный опыт, но все это для меня уже в прошлом», – сообщил Фарфан.

«Милан» готов заплатить за Обамеянга 80 миллионов

«Милан» не оставляет попыток приобрести в летнее трансферное окно нападающего дортмундской «Боруссии» Пьера-Эмерика Обамеянга. Сообщается, что новые владельцы клуба из Китая готовы предложить за 28-летнего футболиста 80 миллионов евро. «Милан» планирует осуществить трансфер с помощью продаж Карлоса Бакки в «Марсель» и Джанлуки Лападулу в «Аталанту» или «Дженоа». Напомним, что в услугах Обамеянга, который в прошлом розыгрыше Бундеслиги забил 29 голов в 30 матчах, также заинтересован «ПСЖ».

«Зенит» не намерен возвращать Аршавина и Денисова

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания дал понять, что полузащитники Андрей Аршавин и Игорь Денисов не вернутся в ближайшее время в петербургскую команду. Также Сарсания заявил, что нападающему Александру Кержакову была предложена работа в структуре клуба. «Переговоров по ним не ведем. Аршавин игрок «Кайрата», Денисов – «Локомотива»», – сказал Сарсания.

Муканджо заинтересовал «Спартак»

По информации Le10 Sport, нападающий «Лорьяна» Бенжджамин Муканджо находится в сфере интересов «Спартака». Конкурентами красно-белых в борьбе за 28-летнего игрока является «Бирмингем». При этом отмечается, что форвард не желает перебираться в Англию. В минувшем розыгрыше Лиги 1 Муканджо провел 25 поединков, забив 13 голов, что не помогло «Лорьяну» сохранить прописку в элитном дивизионе. Также в составе сборной Камеруна футболист выступал на прошедшем недавно в России Кубке конфедераций.

В США арестовали Лукаку

По информации TMZ, в США был арестован нападающий «Эвертона» Ромелу Лукаку. Бельгиец угодил в полицейский участок из-за слишком бурной вечеринки, устроенной в арендованном доме. Стражи порядка шесть раз выезжали на вызовы соседей, которых беспокоил очень громкий шум. В конце концов, 24-летний футболист был арестован и получил повестку в суд. Какое наказание ждет его дальше, пока неизвестно. Напомним, сегодня было объявлено о договоренности между «ирисками» и «Манчестер Юнайтед» по переходу Лукаку в стан «красных дьяволов». Трансфер обойдется манкунианцам в 75 миллионов фунтов стерлингов.

Лукаку переходит в «Манчестер Юнайтед» за 100 миллионов. Кому это выгодно?

Комментарии (1)
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igormaddog
1499570074
Лукаку так рад переходу в МЮ,что устроил вечеринку!
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