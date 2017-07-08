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    Лукаку переходит в «Манчестер Юнайтед» за 100 миллионов. Кому это выгодно?


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    Голосов: 5
    08.07.2017 17:55
    «Манчестер Юнайтед» объявил о договоренности с «Эвертоном» по трансферу форварда Ромелу Лукаку. «Бомбардир» разбирается в ситуации и выясняет, кто выиграет от этой сделки больше всего.

    «Манчестер Юнайтед»

    «В «Челси» Лукаку не имел мотивации для борьбы за место в составе. Он хотел гарантировано выходить на поле. «Эвертон» – идеальный клуб для Ромелу в этом плане», – резюмировал Жозе Моуринью, когда его спрашивали о продаже Лукаку из «Челси». Теперь португалец тренирует «Манчестер Юнайтед». По слухам, он настаивал на трансфере Альваро Мораты из «Реала». Но переговоры застопорились на неизвестной стадии. Теперь у Моуринью будет Лукаку, что хорошо для клуба.

    За 28 игр в предыдущем сезоне английской Премьер-лиги Златан Ибрагимович забил 17 голов. Ромелу Лукаку за 37 матчей отличился 25 раз. Бельгиец Лукаку – идеальная замена для харизматичного шведа. «Манчестер Юнайтед» получил в состав форварда, который обладает иммунитетом к травмам и стабильно держит форму. Перед сезоном в Лиге чемпионов эта покупка на бумаге выглядит идеальной.

    «Эвертон»

    Рональд Куман строит в «Эвертоне» нечто новое, чего там не водилось давно. Команда легко отказалась от возрастного балласта. С прошлого сезона там начали наигрывать и докупать молодежь. В это трансферное окно «Эвертон» бомбанул покупками Классена, Пикфорда и Кина. Всех взяли для основы, выиграв борьбу за игроков у других команд. Затраты на эти покупки окупает продажа Лукаку. Говорят, «Эвертон» заработает на ней 85 миллионов евро. С бонусами эта сумма может вырасти до 100 миллионов.

    При этом в клуб бесплатно вернется еще и Уэйн Руни. Вокруг английской легенды можно построить игру, а денег хватит на приличную покупку в атаку. Продажа Лукаку лишает «Эвертон» зависимости от формы бельгийского форварда. Теперь любой сможет брать инициативу на себя и вести командную игру.

    Ромелу Лукаку

    Бельгиец снова получает шанс в топ-клубе. В «Челси» у Лукаку не задалось. В Премьер-лиге он сыграл за лондонский клуб 10 матчей, не забив ни одного гола. В «Андерлехте», «Вест Бромвиче» и «Эвертоне» у Лукаку получалось доказывать миру, чего он стоит. Сейчас бельгийский нападающий сильно прогрессировал. Он может забить с любой позиции и любой частью тела. Райола выбил для Лукаку возможность игры в новом месте. Хотя главный тренер «Челси» Антонио Конте считает, что Лукаку предал его своим выбором.

    «Хочу перейти в команду, где смогу бороться за трофеи и играть в Лиге чемпионов», – говорил сам Лукаку в начале июня. Этим трансфером Ромелу делает сильнее «Манчестер Юнайтед», а теперь сможет реализовать собственные желания.

    Мино Райола

    Агент Ромелу Лукаку много заработает с этого трансфера. За переход Лукаку в «МЮ» Райоле полагается 10 миллионов фунтов. Предыдущим летом он устроил в клуб Мхитаряна, Погба и Ибрагимовича. Все они – клиенты Мино. «Манчестер Юнайтед» легко согласился выплатить требуемые Райолой комиссионные. BBC сообщил, что «Челси» давать такие деньги агенту был не готов. Поэтому Райола на протяжении всего процесса переговоров настаивал именно на переходе Лукаку в «МЮ». Мино всегда стремился заработать, даже если что-то противоречит логическим законам. Не зря Фергюсон назвал его мешком с дерьмом из-за ухода Погба в 2012 году.

    А кто же проиграл?

    В сильном проигрыше оказался «Челси». Антонио Конте легко отпускает Диего Косту в другой клуб, но хочет заменить его нападающим без слабых мест. Три года назад «Челси» вышел в плюс на 20 миллионов евро, продав Лукаку в «Эвертон» за 35 миллионов. Теперь клуб хотел вернуть прогрессирующего форварда обратно хоть за 90 миллионов. Лукаку выбрал «Манчестер Юнайтед», окончательно расставшись с мечтой заиграть в «Челси». Конкуренты команды Конте усиливают состав, а «Челси» рискует так и не найти на рынке сильного нападающего.

    Де Брюйне продолжит тащить «Манчестер Сити», Салах имеет шанс заиграть в «Ливерпуле». Теперь к бывшим футболистам «Челси» в топ-клубах добавится и Лукаку. Система по бесконечным арендам и перепродажам игроков в клубе Абрамовича все чаще дает сбои.

    «Манчестер Юнайтед» договорился с Лукаку. Лаказетт – игрок «Арсенала». Таблица летних трансферов АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, Marca
    Рейтинг: 3 Голосов: 5
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +536

      dolf666 10 июля 2017, 10:20

      ничего подобного что Челси якобы просто "не хотел платить Райоле", они сделали точную копию предложения МЮ тогда, когда уже стало известно что Лукаку переходит в МЮ. со стороны Челси это попытка не ударить в грязь лицом перед Конте, мол "мы хотели, мы уже готовы были, но тут Райола якобы и бла-бла-бла".....руководство Челси ПРОСРАЛИ ЛУКАКУ, и боятся это признать! а Вудворд гений, такую сделку проворачивал без шума и пыли, пока все отвлекались на Морату

      2
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      Рейтинг: +70529

      insider_retro 9 июля 2017, 12:30

      Для длинного сезона характеристики "...обладает иммунитетом к травмам и стабильно держит форму..." очень ВАЖНЫ.... Сюда же результативность заьивного форварда.... Амбициозный тренер, статусный клуб, мотивированный Лукаку.... Должно выстрелить!!....

      1
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      Рейтинг: +148

      P10NER 8 июля 2017, 21:55

      Глоры Челси голосуют за провал в топ клубе))))))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +67

      don_ik 8 июля 2017, 21:27

      Удачи ,МЮ в новом сезоне

      2
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 8 июля 2017, 20:48

      Тоже думаю,что Лукаку не станет топ-форвардом.Не верится.Ну а Райола-мешок с дерьмом,скорей бы лопнул.

      -1
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      Рейтинг: +290

      Pablo845 8 июля 2017, 20:24

      Еще как заиграет!

      2
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 8 июля 2017, 19:02

      А что если он из тех игроков которые сверкают в середняках и аутсайдерах,но просто теряются в топ командах?

      -1
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      Рейтинг: +536

      dolf666 > Михаил Шевченко 10 июля 2017, 10:22

      у Лукаку довольно хорошая статистика против топ-6

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