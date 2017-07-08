Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • Лукаку переходит в «Манчестер Юнайтед» за 100 миллионов. Кому это выгодно?

Лукаку переходит в «Манчестер Юнайтед» за 100 миллионов. Кому это выгодно?

«Манчестер Юнайтед»

«В «Челси» Лукаку не имел мотивации для борьбы за место в составе. Он хотел гарантировано выходить на поле. «Эвертон» – идеальный клуб для Ромелу в этом плане», – резюмировал Жозе Моуринью, когда его спрашивали о продаже Лукаку из «Челси». Теперь португалец тренирует «Манчестер Юнайтед». По слухам, он настаивал на трансфере Альваро Мораты из «Реала». Но переговоры застопорились на неизвестной стадии. Теперь у Моуринью будет Лукаку, что хорошо для клуба.

За 28 игр в предыдущем сезоне английской Премьер-лиги Златан Ибрагимович забил 17 голов. Ромелу Лукаку за 37 матчей отличился 25 раз. Бельгиец Лукаку – идеальная замена для харизматичного шведа. «Манчестер Юнайтед» получил в состав форварда, который обладает иммунитетом к травмам и стабильно держит форму. Перед сезоном в Лиге чемпионов эта покупка на бумаге выглядит идеальной.

«Эвертон»

Рональд Куман строит в «Эвертоне» нечто новое, чего там не водилось давно. Команда легко отказалась от возрастного балласта. С прошлого сезона там начали наигрывать и докупать молодежь. В это трансферное окно «Эвертон» бомбанул покупками Классена, Пикфорда и Кина. Всех взяли для основы, выиграв борьбу за игроков у других команд. Затраты на эти покупки окупает продажа Лукаку. Говорят, «Эвертон» заработает на ней 85 миллионов евро. С бонусами эта сумма может вырасти до 100 миллионов.

При этом в клуб бесплатно вернется еще и Уэйн Руни. Вокруг английской легенды можно построить игру, а денег хватит на приличную покупку в атаку. Продажа Лукаку лишает «Эвертон» зависимости от формы бельгийского форварда. Теперь любой сможет брать инициативу на себя и вести командную игру.

Ромелу Лукаку

Бельгиец снова получает шанс в топ-клубе. В «Челси» у Лукаку не задалось. В Премьер-лиге он сыграл за лондонский клуб 10 матчей, не забив ни одного гола. В «Андерлехте», «Вест Бромвиче» и «Эвертоне» у Лукаку получалось доказывать миру, чего он стоит. Сейчас бельгийский нападающий сильно прогрессировал. Он может забить с любой позиции и любой частью тела. Райола выбил для Лукаку возможность игры в новом месте. Хотя главный тренер «Челси» Антонио Конте считает, что Лукаку предал его своим выбором.

«Хочу перейти в команду, где смогу бороться за трофеи и играть в Лиге чемпионов», – говорил сам Лукаку в начале июня. Этим трансфером Ромелу делает сильнее «Манчестер Юнайтед», а теперь сможет реализовать собственные желания.

Мино Райола

Агент Ромелу Лукаку много заработает с этого трансфера. За переход Лукаку в «МЮ» Райоле полагается 10 миллионов фунтов. Предыдущим летом он устроил в клуб Мхитаряна, Погба и Ибрагимовича. Все они – клиенты Мино. «Манчестер Юнайтед» легко согласился выплатить требуемые Райолой комиссионные. BBC сообщил, что «Челси» давать такие деньги агенту был не готов. Поэтому Райола на протяжении всего процесса переговоров настаивал именно на переходе Лукаку в «МЮ». Мино всегда стремился заработать, даже если что-то противоречит логическим законам. Не зря Фергюсон назвал его мешком с дерьмом из-за ухода Погба в 2012 году.

А кто же проиграл?

В сильном проигрыше оказался «Челси». Антонио Конте легко отпускает Диего Косту в другой клуб, но хочет заменить его нападающим без слабых мест. Три года назад «Челси» вышел в плюс на 20 миллионов евро, продав Лукаку в «Эвертон» за 35 миллионов. Теперь клуб хотел вернуть прогрессирующего форварда обратно хоть за 90 миллионов. Лукаку выбрал «Манчестер Юнайтед», окончательно расставшись с мечтой заиграть в «Челси». Конкуренты команды Конте усиливают состав, а «Челси» рискует так и не найти на рынке сильного нападающего.

Де Брюйне продолжит тащить «Манчестер Сити», Салах имеет шанс заиграть в «Ливерпуле». Теперь к бывшим футболистам «Челси» в топ-клубах добавится и Лукаку. Система по бесконечным арендам и перепродажам игроков в клубе Абрамовича все чаще дает сбои.

«Манчестер Юнайтед» договорился с Лукаку. Лаказетт – игрок «Арсенала». Таблица летних трансферов АПЛ

Англия. Премьер-лига Англия Манчестер Юнайтед Челси Эвертон Лукаку Ромелу Райола Мино
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Михаил Шевченко
1499529750
А что если он из тех игроков которые сверкают в середняках и аутсайдерах,но просто теряются в топ командах?
Ответить
Pablo845
1499534681
Еще как заиграет!
Ответить
Danish Dynamite
1499536100
Тоже думаю,что Лукаку не станет топ-форвардом.Не верится.Ну а Райола-мешок с дерьмом,скорей бы лопнул.
Ответить
don_ik
1499538466
Удачи ,МЮ в новом сезоне
Ответить
P10NER
1499540139
Глоры Челси голосуют за провал в топ клубе))))))
Ответить
insider_retro
1499592600
Для длинного сезона характеристики "...обладает иммунитетом к травмам и стабильно держит форму..." очень ВАЖНЫ.... Сюда же результативность заьивного форварда.... Амбициозный тренер, статусный клуб, мотивированный Лукаку.... Должно выстрелить!!....
Ответить
dolf666
1499671215
ничего подобного что Челси якобы просто "не хотел платить Райоле", они сделали точную копию предложения МЮ тогда, когда уже стало известно что Лукаку переходит в МЮ. со стороны Челси это попытка не ударить в грязь лицом перед Конте, мол "мы хотели, мы уже готовы были, но тут Райола якобы и бла-бла-бла".....руководство Челси ПРОСРАЛИ ЛУКАКУ, и боятся это признать! а Вудворд гений, такую сделку проворачивал без шума и пыли, пока все отвлекались на Морату
Ответить
Главные новости
Ямаль назвал своего конкурента в борьбе за «Золотой мяч»: «Мы двое лучших в мире»
04:49
1
Луис Энрике ответил на вопрос об игре Сафонова за «ПСЖ»
04:22
Тренер «Галатасарая» признался, что очень счастлив от игры Батракова
02:53
1
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
1
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
2
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
3
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
2
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
2
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+